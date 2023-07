Las revelaciones de Casemiro: los elogios a Messi, cómo vivió el título de Argentina y su relación con Lisandro Martínez

Casemiro se rindió a los pies de Lionel Messi (REUTERS/Amanda Perobelli)

Uno de los principales rivales de Lionel Messi a lo largo de toda su carrera fue Casemiro, quien marcó una época en Real Madrid y es uno de los principales referentes de la selección de Brasil. El actual mediocampista del Manchester United, durante una entrevista con la revista Placar, se rindió a los pies del futbolista argentino.

“Messi dejó su huella, no lo puedes negar. Siempre fue un rival, con el Barcelona y Argentina, no había forma de escapar. Pero a los que les gusta el fútbol, les gusta Messi; fue un placer jugar contra él. Es un tipo que no necesita comentarios, solo hay que admirarlo”, manifestó el volante central.

No obstante, luego añadió que “tuve el placer de ver a Messi, Cristiano y Neymar, que son los tres más grandes de mi generación. Vi a Ronaldo (Nazario), a (Zinédiné) Zidane, pero sin duda estos tres son los mejores de mi época. Nunca jugué contra Cristiano, gracias a Dios me dio muchos títulos y victorias”.

Entre tantos duelos en España y con la camiseta verdeamarela, el futbolista explicó las dificultades de tratar de frenar a futbolistas del calibre del rosarino: “Es imposible detener a estos muchachos solos, siempre necesitan ayuda y planificación, porque están fuera de la curva. Muchas veces no nos damos cuenta de cuánto marcaban en ese momento, son 50 goles por temporada, ahora Haaland también lo está haciendo… Antes cualquiera que marcaba 30 goles en una temporada era una estrella”.

Pese a su admiración por el talento del argentino, Casemiro remarcó que no se alegró por el título albiceleste en el Mundial de Qatar 2022: “No, ni la vi (la final). Después de que perdimos, para ser honesto, creo que pasé un mes sin ver fútbol, sin encender la televisión. Duele mucho. Evitaba hablar de fútbol, hasta era difícil porque tenía que jugar, pero no hablaba del Mundial”. Brasil quedó fuera de competencia tras ser eliminado por Croacia en los penales en los cuartos de final. En caso de haber triunfado hubiese enfrentado a los de Lionel Scaloni en semifinales.

Casemiro formó un gran vínculo con Lisandro Martinez (REUTERS/Hannah Mckay)

Sin embargo, el ex San Pablo reconoció que se alegró por Lisandro Martínez, su compañero en Manchester United: “Uno de mis mejores amigos, que es Licha , fue campeón. Lo felicité, con mayor respeto y cortesía, si hay alguien que se lo merece de mis amigos es Lisandro”. Pero no dejó lugar a la provocación. “No, más conmigo, él sabe que no tiene porque burlarse de mí, no. Pero lo felicité, es un niño que se merece mucho”.

Casemiro también explicó los motivos que lo llevaron a dejar Real Madrid y afrontar otro desafío como defender la camiseta de otro club importante en Europa como Manchester United: “Hubo una oportunidad de salir de un gran club. Hay edades en las que tienes esa voluntad, esa fuerza para salir. Si hubiera sido hace dos años no hubiera salido del Real Madrid para ir a otro ‘grande’ de Europa. Había una ambición de querer jugar en otra liga”.

Otras frases destacadas de Casemiro:

“Todos en el club siempre fueron muy cariñosos, me sentí querido desde el primer día, lo cual no fue fácil después de estar diez años en el Real Madrid. Es el resultado del trabajo en la cancha, fue una mezcla muy buena de hinchas, empleados, jugadores, y eso ha sido muy importante para mi adaptación”.

“Me gusta tener este papel, sí, para ser honesto. Ser líder, cuidar, ser como un padre, ir tras las cosas, me gusta dar ejemplo, ser el primero en llegar. Me gusta hacer este trabajo. La banda de capitán no es más que un símbolo, pero los jugadores tienen la responsabilidad de hablar con el árbitro, con los jugadores. Me gusta ser ese jugador ejemplar”.

“En el fútbol es imposible defender solo y atacar solo. Trabajé con Ancelotti, Benítez y Zidane. Me dije a mí mismo, ¿cómo voy a hacer este equipo? Para eso, vi que tendría que hacer algo efectivo. Con el balón, Kroos, Modric y James son fenomenales, pero analizando los partidos vi que teníamos un problema defensivo. Pensé: si hago el trabajo defensivo puedo equilibrar. No puedes tener tres Luka Modric, ni tres Casemiros. Fue a partir de ahí que comencé a hacer el llamado ‘trabajo sucio’. Mejoré y luego se me hizo un poco más fácil, solo tenía que robar la pelota y dársela”.

“Modric es más ágil, con control de balón y Kroos era de pase, pase, pase. Fue una muy buena mezcla y por eso la disfrutamos mucho”.

“A veces Zidane incluso me pedía que subiera más arriba, que me adelantara a tirar, de cabeza, pero no le vi la necesidad, porque si perdíamos el balón tenía que volver corriendo”.

Sobre si su su trío junto a Modric y Kross fue mejor que Sergio Busquets, Xavi Hernández y Andrés Iniesta: “Este es el mismo debate entre Cristiano y Messi, Real Madrid o Barcelona, negro o blanco. El debate es la belleza del fútbol. Son tres jugadores que hicieron historia en el Barcelona, fue un placer jugar contra ellos, verlos jugar, pero cada uno dejó su huella”.

