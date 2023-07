Las declaraciones de Nicolás Figal y Jorge Almirón que molestaron a los hinchas de Boca tras el empate con Unión

Boca Juniors sigue sin convencer en el plano futbolístico después de la igualdad sin goles ante Unión de Santa Fe en el Estadio 15 de Abril. El equipo de Jorge Almirón es un incógnita permanente en la generación de juego y se retiró de la cancha del Tatengue sin remates francos contra la valla de Sebastián Moyano. A pesar de haber acumulado su segundo encuentro sin victorias en los últimos tres partidos del campeonato, Nicolás Figal y Jorge Almirón ofrecieron una particular mirada por el resultado obtenido en la visita por el Litoral.

El defensor de 29 años fue el primero en dialogar con la transmisión oficial finalizado el compromiso: “Hoy pudimos sacar un punto en una cancha jodida”. El acompañante de Nicolás Valentini en la zaga central profundizó en sus pensamientos después de sumar 32 unidades en 23 presentaciones: “El empate nos deja la sensación que se nos hizo muy difícil con un hombre menos. Hicimos un esfuerzo bárbaro, pero sabemos que no nos alcanza. Hoy se sumó, más allá de las dificultades que tuvimos. Hay que seguir sumando para escalar en la tabla”.

La correcta expulsión de Esteban Rolón a instancias del VAR alteró el desarrollo del encuentro frente a los dirigidos por Cristian Kily González. Fue la novena tarjeta roja que recibió el Xeneize en el certamen doméstico con un preocupante promedio cercano a 1 cada 2 jornadas. Sobre esto, Figal evitó detallar en si hay un denominador común ante la imposibilidad de cerrar los partidos con los 11 jugadores: “A veces hay cosas que no podemos explicar, pero hoy el equipo se ayudó. Ellos necesitaban los puntos, de local son un equipo muy difícil, son muy rápidos y tienen mucho entusiasmo”.

Esto tuvo su eco en las redes sociales. Las frases espetadas por el ex hombre de Independiente fueron motivo de enojo entre los fanáticos. “Jugas en Boca hermano, tenés que ganarle a todos en donde sea”, rezaba uno de los comentarios, mientras que otros ponían su mirada en la complejidad que supone la Copa Libertadores bajo este escenario: “Si Unión es difícil no me quiero imaginar algún brasileño”. “Una declaración acorde a lo que juega este equipo”, escribió otro usuario.

El defensor analizó lo que dejó la igualdad en Santa Fe

Sin embargo, Almirón también valoró lo conseguido fuera de la Bombonera: “Los chicos están bastante cansados y se hizo un gran esfuerzo. Este punto es importante para nosotros. El equipo se entregó y dejó todo en el final. Me hubiese gustado jugar de otra manera o que tuviésemos más llegadas, pero el punto es rescatable por el esfuerzo que hicieron”. ”Jugando con uno menos se nos complicó porque ellos tienen jugadores desequilibrantes en los duelos individuales”, agregó.

El entrenador admitió que Unión los “superó” por momentos y lo vinculó al desgaste físico: “También tiene que ver porque el equipo está cansado. Venimos de mucho esfuerzo jugando jueves y domingo con los mismos jugadores. Venimos sufriendo expulsiones. Hoy jugamos con un hombre menos y al equipo le tocó defender y sufrir. Obviamente que queríamos ganar y vinimos con esa mentalidad pero creo que en definitiva el partido fue bastante parejo”.

El técnico con pasado exitoso en Lanús ponderó la imperiosa necesidad de terminar los encuentros con 11 jugadores después del violento planchazo que sacó a Rolón a pocos minutos de haber ingresado desde el banco y evitó referirse a la polémica del compromiso, donde le anularon un gol al dueño de casa por un supuesto fuera de juego: “No vi la jugada todavía. Me dijeron que fue bastante dudosa. No puedo opinar mucho. No vi la jugada porque estaba hablando cuestiones del juego con los jugadores”.

*Las declaraciones de Jorge Almirón tras el empate de Boca

Por otro lado, manifestó que este viernes se reunirá con el Consejo de Fútbol para analizar cuáles serán los puestos a reforzar con la mira puesta en la Copa Libertadores. “Vamos a llegar bien. Tenemos semanas largas para recuperarnos. Ahora, venimos repitiendo el mismo equipo con un esfuerzo muy grande. En el partido pasado (ante Sarmiento), tuvimos la pelota mucho tiempo y eso genera desgaste. Tenemos algunos chicos que se están recuperando de lesiones y vamos a llegar con el plantel más armado. Mas algunos posibles refuerzos. Quiero que el equipo descanse y se recupere físicamente. Vamos a llegar muy fuertes a la copa”.

En consonancia, realizó un llamativo énfasis en la necesidad de cambiar la fecha tentativa del cruce ante Barracas Central por los 16avos de la Copa Argentina, que se podría disputar a pocos días del cruce de ida ante Nacional de Uruguay por los octavos de final de la Libertadores: “No creo que se dé esa posibilidad porque se puede acomodar. Creo que la organización entiende que Boca tiene que ir con su mejor equipo y nuestra prioridad es la copa. No creo que lleguemos a la instancia de tener que elegir. La gente del club se encargará de eso. Creo que se tendría que acomodar para entender que Boca es un equipo grande que tiene representación en la Copa Libertadores. Seguramente, se va a acomodar. No para beneficiarnos, sino para no perjudicarnos”.

