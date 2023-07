Una influencer reveló el método de seducción de los futbolistas: "En el vestuario tienen pactado cómo hacerlo"

Los futbolistas de los equipos de élite del planeta tienen una enorme cantidad de seguidores en redes sociales y algunos de ellos utilizan esa fama para intentar seducir mujeres a través de Internet. Sin embargo, no siempre logran el objetivo y la influencer española Raquel Reitx contó en una entrevista el método que normalmente usan los jugadores para el primer acercamiento.

Bernardo Casp, conductor de El podcast de Druni, le consultó a la joven de 24 años si las redes sociales servían para encontrar pretendientes y que recibió una respuesta positiva. “Te habla mucha gente, muchísima gente... te hablan muchos futbolistas de primera división. A mí me hace mucha gracia porque tengo una teoría de que todos los futbolistas en los vestuarios tienen directamente pactado cómo hacerlo. Es que todos hacen lo mismo”, comenzó a detallar Raquel entre risas.

Lejos de cuidar la privacidad de aquellos jugadores que intentaron conquistarla, contó en detalle el paso a paso que aplican a la hora de entablar una conversación: “Envían un fueguito por emoji, no reacción. Que no es lo mismo. No reaccionan a la historia, sino que envían una carita enamorada, un fueguito o un corazón. Y si no les contestas, lo borran. Siempre lo mismo. Qué poco elaborado. Pero bueno, son futbolistas. Se piensan ya que... Algo les funciona”.

La influencer de 24 años tiene más de medio millón de seguidores en Instagram

A continuación, especificó por qué la técnica de los jugadores de fútbol no es efectiva en su caso. “Yo nunca he sido de ligar por redes sociales, siempre fue por alguien que conozco en persona. Con toda persona que estuve fue justamente porque lo conocí en persona antes. Nunca fui de ligar por redes, creo que no sirvo para eso. Pero como me cuesta contestar Whatsapp también me pasa lo mismo en los mensajes directos de Instagram”, concluyó el tema la influencer.

Giorgio Chiellini, actual defensor del Los Ángeles Fútbol Club, contó el otro lado de la historia y reveló en una charla que el estatus de futbolista fue importante en su vida para complementar la parte amorosa. “Mírenme. Miren qué feo soy, no soy nada guapo. Ser un futbolista exitoso me ha ayudado a acostarme con más mujeres. Si no hubiese jugado al fútbol, habría sido imposible”, relató en primera persona quien en la actualidad está casado con Carolina Bonistalli y tiene dos hijos.

