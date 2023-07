Los peculiares consejos de Oscar Ruggeri al novio de Morena Beltrán que generaron un encendido debate

Oscar Ruggeri aconsejó al novio de Morena Beltrán. Quién debe pagar en las salidas de pareja

Este mediodía se vio un particular episodio entre Oscar Ruggeri y Morena Beltrán, quienes debatieron en vivo quién debe pagar en las salidas de pareja. El campeón mundial en México 1986 le dio unos consejos al novio de la periodista, Tomás Mantia, jugador del All Boys, equipo de la Primera Nacional, que esta noche jugará con San Telmo en Floresta. En el simpático ida y vuelta luego se prendieron sus compañeros de trabajo, todo en un marco ameno en el que el ex capitán de la selección argentina bicampeona de la Copa América en 1991 y 1993 remarcó las “obligaciones” de un zaguero central fuera de la cancha.

Todo comenzó cuando Morena contó cómo se reparten los gastos con Tomás, que también juega de defensor central, el mismo puesto en el que se desempeñó Ruggeri. En el programa ESPN F90, el Cabezón describió de forma irónica al momento de pagar en la pareja: “Se agarran a los gritos, incluidos los abogados de cada uno”.

Luego Beltrán aclaró que cada uno se maneja su dinero y sus cuentas. Fue ahí que el ex jugador de Boca Juniors, River Plate, Vélez, San Lorenzo y Lanús en la Argentina, planteó su mirada que marca que siempre son los hombres los que deben pagar. “Tomi, nosotros siempre pagamos. Mozo, acá a mí, a mí”, dijo Ruggeri mirando hacia la cámara con la típica mueca de los dientes apretados y con cierto enojo, pero todo en un contexto de broma.

Después Morena recordó que a veces es necesario hacer pagos electrónicos de forma anticipada como ir al cine para ver una película taquillera, para la que es complicado sacar entradas en el lugar. “Yo tengo la aplicación y sacó las entradas más fácil”, explicó la periodista, aunque el ex futbolista del Logroñés, Real Madrid, Ancona y el América de México, aprovechó para darle otro tip a Mantia.

Morena Beltrán y su novio Tomás Mantia (@tomimantia)

“Pero vos ves que así le dejas las cosas más fáciles. Si son 20 mil, hay que pagar y la cena también”, esgrimió Ruggeri. Y añadió: “Él también puede sacar las entradas por Internet”.

Luego de este caso, los demás panelistas se encolumnaron detrás de la opinión de Morena y el conductor, Sebastián Vignolo, aclaró que él también tiene en su celular aplicaciones para poder hacer pagos u otras gestiones electrónicas que le facilitan la vida diaria en cuanto a la administración del tiempo.

Pero el Cabezón se mofó de los comentarios de Vignolo y le dijo “vos sos un cero, cero, cero y un uno a la izquierda”. Ruggeri no se dejó llevar por eso y siguió insistiendo que “acá al aire hace de todo, pero en casa sabés quién hace las cosas, papá” y el Pollo le consultó: “¿Cómo sabes?”. Fue ahí que estallaron las risas en el estudio en el programa.

Por último, la periodista apeló a que siempre hay que trabajar en equipo, pero el también subcampeón mundial en Italia 1990 otra vez remarcó que “el central paga, el central siempre paga. El macho es el central y paga siempre”.

