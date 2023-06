Boca Juniors y UAI Urquiza jugarán una electrizante final para definir al campeón del fútbol femenino: hora, TV y todo lo que hay que saber

Boca y UAI Urquiza van por el título del fútbol femenino en cancha de Independiente

Esta tarde noche en Avellaneda se definirá el campeonato del fútbol femenino profesional en Argentina. Los equipos que culminaron en el tope de la tabla y deberán dirimir la estrella en el desempate son Boca Juniors y UAI Urquiza, que se presentarán desde las 19 en cancha de Independiente (estadio Libertadores de América - Enrique Bochini). Dirigirá Julián Jerez y transmitirá en vivo la TV Pública. Habrá público de ambas parcialidades.

Te puede interesar: El video revelador sobre cómo los hinchas de Boca recibieron a Pablo Aimar en La Bombonera

Los dos equipos más regulares de la competición se verán las caras nuevamente como en la fecha 18, cuando las de Villa Lynch dieron el golpe y se impusieron 1-0 para alcanzar a las de la Ribera. El sábado pasado el Xeneize se impuso 3-2 ante Gimnasia La Plata mientras que las Guerreras hicieron lo propio 1-0 frente al SAT y la igualdad fue total: mismo puntaje (48), partidos ganados (15), empatados (3) y perdidos (1). Boca terminó con dos goles de diferencia más, pero ese criterio no sirvió para desempatar en esta ocasión.

“Es una revancha para nosotras. Voy a intentar que se juegue bien y que ganemos y si no que ganemos. No es lo mismo que como jugadora, ahora tengo la responsabilidad de darle las herramientas a ellas para poder ganar el torneo”, fue lo que declaró en la previa la entrenadora Florencia Quiñones, quien reemplazo a Jorge Martínez (tras la denuncia por abuso sexual) en medio de la competición. Y celebró: “El partido final va a ser en estadio, creo que eso suma un montón y justo va ser antes del mundial femenino, me parece que va a ayudar el doble para que vean que el fútbol femenino va creciendo”.

La UAI viene de dar el golpe: venció a Boca en la anteúltima fecha

El encuentro de hoy será el N° 29 entre ambos equipos. El historial marca que Boca venció en 15 oportunidades, UAI Urquiza en 7 y empataron en las restantes 6 ocasiones. La primera y única vez que estos equipos disputaron un partido desempate fue en el Torneo Final 2014, cuando la UAI se impuso en la tanda de penales tras el 1-1 en tiempo reglamentario.

Te puede interesar: La historia detrás de la carta que le entregaron a Jorge Messi antes de la despedida de Riquelme en la Bombonera

Si se contabiliza la era amateur y la profesional, Boca es el conjunto que lidera cómodamente la tabla histórica con 26 títulos, mientras que lo siguen River Plate (11), UAI Urquiza (5) y San Lorenzo (3). Desde que el fútbol femenino se profesionalizó previo a la pandemia, las Gladiadoras mostraron una supremacía y se quedaron con tres de los cuatro campeonatos en disputa (el otro lo ganó el Ciclón). El dato es que en las últimas dos oportunidades fueron campeonas dejando en el segundo lugar a la UAI Urquiza.

Una vez culminado el certamen, las miradas pasarán a estar centradas en la selección argentina que disputará el Mundial Femenino en Australia y Nueva Zelanda. Las Albicelestes debutarán el 24 de julio frente a Italia por el Grupo G, en el que también enfrentarán a Sudáfrica y Suecia.

Te puede interesar: Una pareja celebró su casamiento en el mismo hotel donde se reunieron los invitados de Riquelme: la reacción de los novios cuando se enteraron

Probables formaciones:

Boca Juniors: Laurina Oliveros; Julieta Cruz, Miriam Mayorga, Noelia Espíndola, Celeste Dos Santos; Vanina Preininger, Clarisa Huber, Eugenia Flores, Débora Molina; Andrea Ojeda y Brisa Priori. DT: Florencia Quiñónes

UAI Urquiza: Sofía Olivera; Tamara Bazán, Idanis Mendoza, Camila Bravo, Danna Pesántez; Catalina Ongaro, Micaela Sandoval, Daiana Falfán o Guadalupe Luna; Magalí Natta, Paula de la Serna, Romina Núñez. DT: Leandro Iglesias.

Estadio: Libertadores de América - Enrique Bochini

Hora: 19.00

Árbitro: Julián Jerez

Televisará: TV Pública

Seguir leyendo: