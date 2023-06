El último premio que recibió Lionel Messi por su paso por el PSG y los dos golazos que pelean por ser elegidos como los mejores de la temporada

Messi celebra uno de sus goles en los dos años que jugó en el PSG (REUTERS/Stephane Mahe)

El contrato de Lionel Messi con el PSG finaliza el 30 de junio, pero ya confirmó que su futuro estará lejos de París: jugará en el Inter Miami, aunque antes disfrutará de unas merecidas vacaciones luego de participar de los partidos homenaje a Maximiliano Rodríguez y Juan Román Riquelme en Argentina. Sin embargo, la huella que dejó en Francia le sigue reportando premios: la Ligue 1 informó en sus redes sociales que fue elegido como el mejor futbolista extranjero de la temporada 2022/2023 de la competencia.

No es para menos: los números de esta campaña ratificaron a Messi como el jugador más determinante de la temporada en las mejores ligas del mundo con 21 goles y 20 asistencias (un total de 32 y 35 en 75 partidos en París). Además, tras imponerse con la selección argentina en el Mundial de Qatar (donde fue el segundo scorer con siete conquistas, una menos que Kylian Mbappé; y Balón de Oro del certamen), ganó los premios The Best (galardón que entrega la FIFA) y el Laureus como mejor deportista del año (batiendo al propio Kiki).

El delantero no pasó inadvertido en Francia a pesar de las críticas de los ultras, que lo tomaron como blanco (al igual que a Neymar) por las eliminaciones de la Champions League: ganó tres títulos, dos Ligue 1 y una Supercopa local. Y hasta sus compañeros se rindieron ante sus virtudes. “Feliz cumpleaños, leyenda. Te deseo el mejor día posible con tu familia y amigos. Gracias por estos 2 años juntos en París, aprendí mucho de ti como jugador, compañero, oponente y hombre. Solamente por eso estoy agradecido. Buena suerte en tu nueva aventura”, escribió Mbappé en sus redes sociales el último sábado, cuando el rosarino cumplió 36 años.

La confirmación de la Ligue 1

Tal vez la corona a mejor extranjero no sea la última que coseche Messi en Francia: dos goles suyos suyo están nominados a quedarse con el premio al mejor de la temporada. El primero es el tanto que en agosto de 2022 le convirtió de chilena al Clermont en el triunfo por 5 a 0 de su equipo. Recibió de espaldas un pase magistral de Leandro Paredes (que todavía no había emigrado a la Juventus), paró el balón de pecho y resolvió con una pirueta estética.

El segundo, un tiro libre de alto impacto por arriba de la barrera que se depositó en un ángulo: sucedió en el 2-1 al Niza, en octubre. Sus conquistas compiten con otras seis y por el momento en redes se impone una de Billal Brahimi, del Niza, pero en las redes de la Ligue 1 todavía hay tiempo de votar para que la Pulga se lleve otro hito de su paso por Francia.

Los goles candidatos a quedarse con el premio al mejor de la temporada en la Ligue 1

Hay que recordar que se espera que el estreno oficial del rosarino con el Inter Miami sea el 21 de julio, fecha del partido inaugural de la Leagues Cup contra Cruz Azul de México. El Inter desea realizar la presentación como refuerzo el próximo 16/7. Y la intención es que sea acompañado de Sergio Busquets, otro refuerzo que está al caer en Florida.

