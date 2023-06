“Pensé que moría dentro del campo”: la dramática confesión de una figura de Juventus tras sufrir un dolor en el pecho en pleno partido

El arquero sufrió un dolor en el pecho (Gettyimages)

Dos meses después de lo que fue su extraña salida del campo a tres minutos del final del primer tiempo del partido entre la Juventus y el Sporting de Lisboa por los cuartos de final de la Europa League, el arquero de la Vecchia Signora, Wojciech Szczęsny, reveló la dramática situación que vivió y el susto que sufrió mientras disputaba el partido.

El encuentro transcurría con normalidad en Turín cuando el polaco de 33 años, visiblemente aturdido y llevándose la mano al pecho, le pidió a uno de sus compañeros que llamara rápidamente a las asistencias médicas.

“Estaba por ejecutarse un tiro de esquina antes de que tuviera un ataque de pánico. Le dije a Arek (Milik): ‘Llama al médico porque hay algo mal con mi corazón’. Arek me miró y en ese momento sacaron el córner. Luego, pasaron unos tres o cuatro minutos, el balón volvió a salir al córner y para entonces mis ojos estaban completamente blancos”, recordó Szczęsny en diálogo con el canal de Youtube Foot Truck.

En esa ocasión, antes de que se pusiera en juego el balón, el arquero llegó a hablar con otro de sus compañeros: “Le dije a Locatelli que necesitaba un médico. Me dijo, después, que me miró y vio que tenía lágrimas en los ojos. Ni siquiera me preguntó algo más, pero cuando lo llamé, inmediatamente llamó al médico porque sabía que algo estaba mal”.

“Pensé que me estaba muriendo en el campo. Sentí un latido muy fuerte del corazón. No rápido, no sentí ninguna arritmia, pero sí un latido muy fuerte”, aclaró el ex arquero del Arsenal, trazando una diferencia con lo que recientemente le ocurrió a Sergio Kun Agüero, quien se vio obligado a poner punto final a su carrera profesional.

Aquel 13 de abril, el polaco salió reemplazado por el italiano Mattia Perin y el encuentro acabó en victoria para los italianos por 1-0 (2-1 en el global). En la última edición de la Europa League, los bianconeri cayeron frente al Sevilla en las semifinales del torneo (3-2 en el global) y se quedaron en las puertas de disputar la final de la competición internacional ante la Roma.

En lo que respecta al polaco, tras los chequeos médicos correspondientes, pudo continuar defendiendo los tres palos durante el resto de la temporada, alcanzando 40 partidos disputados entre todas las competencias y manteniendo el arco en cero 19 enfrentamientos.

