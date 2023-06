De los “retoques” en la lista del Mundial al guiño cuando le nombraron un jugador de la Sub 20: el balance de Scaloni tras la gira

Lionel Scaloni vivió con intensidad el duelo frente a Indonesia (Foto: @Argentina)

Argentina cerró una nueva ventana internacional con la victoria 2-0 frente a Indonesia. La Albiceleste defendió su primer puesto en el ranking FIFA y ya pone la cabeza en el siguiente objetivo: el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas en septiembre ante Ecuador de local y Bolivia de visitante. Lionel Scaloni se fue muy conforme con la gira por Asia y reveló que pudo lograr su meta de darle rodaje a gran parte de la convocatoria.

“La gira fue positiva porque la sacamos adelante, no era fácil. Aunque el rival, sobretodo el segundo, no eran muy conocido ustedes vieron lo que era jugar acá. Lo sacamos adelante y los chicos entraron bien, con buena actitud. Creo que al final en una fecha difícil como final de temporada, saco un buen balance”, comenzó frente a los micrófonos en los pasillos del Gelora Bung Karno Stadium.

Y agregó sobre la presencia de promesas como Alejandro Garnacho y Facundo Buonanotte al mismo tiempo en el campo de juego: “La idea era esa: que jueguen, que sumen minutos. Eso es lo más importante. Más allá del resultado, del juego y del funcionamiento que es lo que nos interesa queríamos que estos chicos jueguen y disfruten. Que se vayan acoplando a lo que es el equipo. Pero no hay que apurarlos”.

Por otro lado, reveló que le sorprendió el planteo del representante asiático. “Lo que pasa es que lo táctico pasa a un segundo plano cuando un rival se mete atrás, que no lo esperás en algunas cosas y la verdad que jugaba de una manera totalmente diferente a como jugó hoy. Algunas pruebas que estábamos pensando en hacer tuvimos que cambiarlas. Atacar diferente a como pensamos desde el inicio pero hay que resaltar la actitud de los chicos que lo afrontaron como un partido de Eliminatorias”, comentó Scaloni sobre el oponente de turno.

A su vez no le cerró la puerta a nadie de cara a los próximos compromisos de la Albiceleste. “Hemos hecho un par de retoques a los que vinieron del Mundial y estamos abiertos a lo que venga. La gente se puede destacar. Sin mirar el carnet de identidad, sin mirar la edad que tienen, aprovechando el momento de cada uno. Hoy están los chicos jugando bien, jóvenes y esperemos seguir así”, confirmó Lionel.

Un tema que destacó fue el promedio de edad del plantel. “Tienen tiempo. Con tranquilidad. Son chicos jóvenes, van a tener tiempo de seguir disfrutando minutos y de mi parte lo haré si es conveniente. No los quiero apurar, tienen todo un futuro por delante y hay que llevarlos paso a paso. Nos quedamos con ganas de traer algunos de los chicos de la Sub 20”, detalló y sacó una sonrisa cuando le nombraron a Alejo Veliz.

A la hora de analizar si los rivales salen a jugar de otra manera al enfrentarse al vigente campeón del Mundial, Scaloni dejó clara su postura.“Nosotros siempre jugamos de una manera determinada. Estamos acostumbrados y si no éramos campeones del mundo, el partido iba a ser igual de difícil. La selección argentina siempre fue una de las más grande y no creo que eso cambie. Yo creo que no cambia ser campeones, siempre fuimos importantes”, analizó.

Y cerró con la confirmación de que estará en los partidos despedida de Maxi Rodríguez y Juan Román Riquelme: “Vamos a ver si vamos a jugar. Pero vamos a estar, sí. A dirigir creo que va José, Hugo Tocalli. Recibí el mensaje de los dos para jugar, no sé cuánto tiempo pero allí estaremos. Esta vez cuando menos juguemos mejor. Con tanto trajín de este viaje, cada menos mejor”.

