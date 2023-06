Zidane opinó sobre la posible llegada de Gallardo a Olympique Marsella: “Es algo muy bueno”

Marcelo Gallardo podría ser el nuevo entrenador de Olympique Marsella (EFE)

Marcelo Gallardo está cerca de volver al ruedo. Después de su despedida de River Plate a finales de 2022, el director técnico es la primera opción de Olympique Marsella y analiza tomar las riendas del club galo para la temporada 2023/24. En este contexto, se ha creado un clima de euforia en Francia por su posible llegada y el mismísimo Zinedine Zidane se mostró entusiasmado de que esto se concrete.

El ex director técnico del Real Madrid participó de un evento este viernes y fue consultado por la posibilidad de que el Muñeco asuma en el conjunto de Marsella, club del cual es fanático desde niño. “Es algo muy bueno”, sostuvo ante los micrófonos del medio local RMC. Sin dudas, un apoyo sustancial en este marco en el cual se espera por el sí del argentino.

EL hecho de que Zidane, uno de los más grandes referentes del fútbol francés, se manifieste públicamente a favor de la llegada del ex River Plate al banco del Olympique significa un respaldo enorme para Gallardo, quien aún no ha aceptado ni rechazado la propuesta que recibió. Aunque, en Francia son optimistas y aguardan por una respuesta positiva para que ya encare la pretemporada del equipo.

Otro que se mostró ansioso por tener al Muñeco fue el ex jugador Joël Cantona, hermano de Éric, quien en declaraciones publicadas por el sitio La Provence, comentó: “Me parece magnífico lo que hace el presidente Longoria, para conseguir a Marcelo Gallardo. Es genial si tenemos la suerte de tenerlo”, aunque también reconoció que su deseo es ver a Christophe Galtier en el banco de los suplentes, principalmente por que es un amigo suyo de toda la vida.

Hasta el momento no ha habido comentarios desde el entorno del ex entrenador de River Plate y se espera que en las próximas horas defina su futuro. Cabe recordar que en su etapa como futbolista jugó en la Ligue 1, defendiendo los colores de Mónaco (1999-2003) y PSG (2007/08). “No soy el tipo de persona que simplemente se unirá a cualquier club porque quiera entrenar en Europa. Esa no es mi manera de operar. Necesito encontrar un lugar que me haga sentir algo. Necesito un sentido de identificación. Si no lo consigo, no tengo ningún problema en continuar con lo que estoy haciendo ahora”, había dicho semanas atrás en una entrevista con el medio The Athletic.

El Marsella, que desde el 2010 no gana la Ligue 1 y su última coronación fue en el 2012 en la Copa de la Liga de Francia, cuenta con una distinción única en su país: conquistó la Champions de la temporada 1992/93, algo que ningún otro equipo de ese país pudo hacer hasta el momento. Por eso, la contratación de Gallardo va en línea con el objetivo de recuperar ese espacio en el plano nacional e internacional, ya que debido al cuarto puesto conseguido en la última temporada, el equipo ha logrado obtener un boleto a la tercera ronda de clasificación de la Champions League, cuyas fases preliminares aún no fueron sorteadas.

