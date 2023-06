Julián Álvarez hizo un divertido instructivo para preparar el mate perfecto en Manchester City: los curiosos detalles en su bombilla y el termo

Julián Álvarez Y Máximo Perrone Enseñaron A Hacer Un Mate En Manchester City

El mate es parte de la rutina diaria tanto en Argentina y Uruguay. El fútbol se convirtió en una réplica de esta cultura, a punto tal que en Atlético de Madrid se sumó un adepto europeo a la tradición: Antoine Griezmann se hizo fanático de esta bebida gracias a sus compañeros sudamericanos. Al parecer, Julián Álvarez junto a Máximo Perrone quieren replicar estas costumbres en la concentración del Manchester City.

Te puede interesar: El romántico posteo que Julián Álvarez le dedicó a su novia Emilia Ferrero tras ganar la Champions: “Nunca dejes de sonreír”

Los futbolistas de los Ciudadanos se dieron cita en compañía del defensor español Sergio Gómez en un video compartido por las redes sociales del club para explicarle todos los detalles al lateral izquierdo con el objetivo de realizar un mate perfecto. La Araña y el volante central despuntaron en su faceta de actores en una escena en la que invitaron a su compañero del otro lado del mostrador para explicar cómo se procedía para iniciar el ritual. “¿Nunca has probado?”, interrogó Julián antes de avanzar en la preparación desconocida para el europeo.

El desentendimiento del joven de 22 años se mostró en su máxima expresión cuando la Araña le pidió sacar el elemento principal del kit llevado para la ocasión y no supo reconocer cuál era hasta que el cordobés lo guió para retirar las cosas necesarias en la puesta en escena. Allí, le pidió que ponga yerba hasta ocupar tres cuartos de la capacidad del mate, que lucía el escudo de los Sky Blues, y el detalle lo aportó Gómez con una pregunta que provocó las risas de Perrone. “¿Cómo se abre esto?”, consultó sobre el recipiente que contenía la yerba.

Te puede interesar: Las perlitas de la caravana del City tras ganar la Champions: del gesto de Julián Álvarez que enloqueció a los fanáticos a la versión alocada de Guardiola

Entre las diversas temas se pudo apreciar los stickers que lleva su termo: muchas de él con la camiseta de la selección argentina en el Mundial de Qatar, una besando a su novia, otra con la camiseta de River y también las referencias al entrenador Lionel Scaloni y al capitán Lionel Messi.

Los stickers en el termo de Julián Álvarez

A continuación, quiso indagar más y Álvarez le explicó que conformaba una de las tradiciones de su país. El accionar del invitado estrella volvió a provocar las sonrisas de los argentinos cuando le indicaron que debía tapar la parte superior con el fin de quitar el polvo existente y dejarlo inclinado para generar un espacio vacío a un lado. “Mas o menos así”, lo instó a continuar el punta en un paso a paso que incluyó la colocación de agua fría inicialmente para “no quemar la yerba”.

Te puede interesar: “Yo le enseñé”: El desopilante encuentro entre Julián Álvarez y Kun Agüero en los festejos del Manchester City

Instantes después, el mediocampista con pasado en Vélez respondía afirmativamente a una consulta de Sergio Gómez, quien desnudó una inesperada interna entre los hombres de la Selección: “¿Te gusta que te lo preparen, ¿no?”. “No hace nunca. Desde que llegó acá, le tuve que hacer siempre. Nunca me cebó un mate”, afirmó el atacante mientras Perrone no paraba de reírse. “El próximo lo hacés tú”, lo desafío el español.

La bombilla de Julián Álvarez con una araña

En este sentido, Julián Álvarez continuó con la guía de instrucciones hasta culminar con la colocación de la bombilla, que contaba con la marca distintiva de una araña y el español comenzó a cebar su primer mate cuando estalló contra uno de sus laderos: “¿De qué te ríes si no preparas ni uno?”. “¿Ahora tengo que tomar esto?”, consultó.

Una vez que inclinó su cabeza para tomar su primer mate, su cara de extrañeza ante lo que estaba ingiriendo lo delató: “Ha entrado más yerba que agua”. Más adelante, tomó confianza para describir ese sabor como un “té de manzanilla”, aunque reconoció que estaba “muy bueno”. “Bastante bueno para ir al baño”, remató en una frase que provocó la explosión de los otros dos protagonistas y las personas fuera de cámara.

Seguir leyendo: