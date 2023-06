Las polémicas de Boca-Lanús: el penal que reclamó La Bombonera y el gol de VAR de Benedetto

No era un partido sencillo para Boca Juniors por la cantidad de lesionados que tiene en el plantel y el rival de este sábado, ya que Lanús es uno de los mejores equipos del campeonato. El cóctel ya predecía una noche difícil en La Bombonera y a todo esto hubo que sumarle las polémicas.

La primera llegó cerca de los 35 minutos del segundo tiempo, cuando el equipo de Jorge Almirón perdía 1-0 y no podía generar acciones de peligro de cara al arco rival. El clima era de impaciencia, hasta que Darío Benedetto pudo meterse en el área y al enganchar para su pierna hábil se desplomó ante la marca de Lautaro Acosta.

Te puede interesar: Desborde en el ingreso de los fanáticos de Colo Colo en La Bombonera: descontrol, corridas y denuncias de entradas truchas

De inmediato, el público clamó por el penal, pero Fernando Echenique negó que fuese infracción. En la repetición se ve que el hombre de Lanús agarra en un momento al delantero de Boca, pero lo cierto es que el árbitro acertó al no cobrar la falta.

Es que no todos los agarrones son infracción. La sujeción, para se conceptualice como falta, se mide porque debe tener la fuerza suficiente para que el jugador no logre su objetivo. En este caso, nada impedía a Bendetto llegar a la pelota, pero él eligió tirarse para intentar engañar al árbitro.

*El gol de Benedetto

Te puede interesar: Ander Herrera posteó un video en el medio de La 12 y David De Gea le hizo una broma: “Barra brava”

Cerca del final, llegó el empate del Xeneize a través de Benedetto. En primera instancia el juez de línea cobró fuera de juego de Pol Fernández, quien había recibido la pelota a espaldas de Juan Sánchez Miño en el inicio de la acción, pero el VAR corrigió y le avisó a Echenique que era válido. Por eso fue una correcta actuación de los jueces en este encuentro que terminó 1-1.

Esto no quita que el entrenador de Lanús se haya molestado al final del encuentro: “No estoy en un estado de mucha capacidad de responder cosas... No sé por qué prefiero callarme. No estoy enojado con el árbitro, que dirigió un buen partido, pero bueno... Hay cosas que se saben y ya está”.

Seguir leyendo: