El tenso cruce entre Jorge Sampaoli y Gabriel Rojas en Flamengo-Racing: de los gritos del técnico al elocuente gesto del defensor

El entrenador Jorge Sampaoli se caracteriza por vivir de manera muy intensa los partidos. Gritos, gestos, quejas a los árbitros y hasta corridas para festejar los goles forman parte de su repertorio que a veces termina con una tarjeta roja. Este jueves en el partido que Racing perdió 2-1 con Flamengo en el Estadio Maracaná por la quinta fecha del Grupo A de la Copa Libertadores, el santafesino volvió a robarse la atención por una insólita reacción con Gabriel Rojas.

Te puede interesar: El micro de Racing chocó mientras se dirigía al Maracaná y los hinchas denunciaron agresiones

Recién se jugaba un cuarto de hora del encuentro en Río de Janeiro cuando Rojas fue a disputar el balón con Everton Ribeiro y ahí intervino Sampaoli, que algo le dijo al futbolista académico en un tono cuanto menos enfático. La pelota terminó afuera y el lateral fue a favor del equipo argentino. Ambos jugadores se saludaron y el lateral de Racing lo miró a Sampaoli y le hizo el gesto con la mano de que “hablaba mucho”.

Fue un nuevo capítulo entre Racing y Sampaoli que viene desde el encuentro jugado en Avellaneda, donde no fue bien recibido por algunos hinchas que aún no le perdonan el fracaso en Rusia 2018 y que no haya llevado a Lautaro Martínez a dicho Mundial, cuando en la etapa previa lo siguió al Toro en sus últimos partidos en la Academia, llegó a citarlo, pero a último momento no lo incluyó al igual que Ricardo Centurión. “Era mejor ir por jugadores con más experiencia en ese tipo de eventos”, esgrimió Sampa en la conferencia de prensa posterior al 1-1 en el Cilindro.

Te puede interesar: Racing perdió 2-1 ante Flamengo y puso en riesgo el liderazgo de su grupo en la Copa Libertadores

El tema quedó ahí entre ellos, pero parece que el ex director técnico de la selección argentina quedó con la sangre en el ojo y lejos de bajar las tensiones se mostró muy activo. Wesley abrió el marcador para el Flamengo luego de una buena contra aprovechando un tiro de esquina desperdiciado de Racing. En ese tanto Sampaoli se limitó a unos puños apretados y un grito.

En el complemento Matías Rojas igualó con un golazo de zurda a colocar. El empate parcial que consiguió el equipo de Avellaneda le valía asegurarse el primer puesto de la zona y equivalía a una victoria.

Te puede interesar: Conmebol publicó los audios del VAR de River-Fluminense: por qué no cobraron la mano de González Pirez

Pero a falta de siete minuto Víctor Hugo logró desnivelar a favor de los cariocas y luego de captar el festejo del futbolista, las cámaras fueron directo con Sampaoli que volvió a celebrar de forma desaforada y repitió su corrida hacia los costados, sin recibir el saludo de alguno de sus colaboradores, algo parecido a lo ocurrido en el gol de Marcos Rojo ante Nigeria en el Mundial Rusia 2018, que le valió la clasificación a la Argentina a los octavos de final.

La victoria del Flamengo lo dejó con 8 puntos y es segundo a tres unidades de Racing. En la última fecha la Academia deberá ganarle a Ñublense para asegurarse el primer puesto en la zona. Un empate y una victoria de Flamengo sobre Aucas ya demandaría un desempate por diferencia de goles a favor, que de momento el conjunto de Avellaneda lleva la ventaja con +3 contra +2 del elenco rojinegro.

Lejos de los punteros en la tabla de la Liga Profesional pese a su triunfo en la última fecha ante Banfield por 2-0, la Copa Libertadores se convirtió en la prioridad para los dirigidos por Fernando Gago. En la próxima fecha del torneo local visitará el sábado a Instituto desde las 21.45.

Seguir leyendo: