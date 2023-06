Juan Martín Del Potro vuelve a disputar un torneo tenis: “Hagamos de esto una experiencia increíble para todos”

Delpo, en su última aparición oficial, en febrero de 2022 (Foto: Franco Fafasuli)

“Hice una promesa: si Argentina ganaba el Mundial iba a tratar de jugar el US Open. Ahora Messi y el equipo me pusieron a entrenar. Igual tengo mucho dolor. Previo a Qatar yo no lo tenía en mente, pero ahora lo pienso mucho”.

Las declaraciones de Juan Martín Del Potro en marzo de este año poco a poco van dejando el carácter de promesa para convertirse en realidad. O, al menos, en un intento oficial de cumplimiento de la misma. Porque la Torre de Tandil, de 34 años, confirmó que volverá a las canchas, al menos de manera formal en un certamen de exhibición: anunció que será parte del Torneo Internacional de Maestros de Tenis de Hangzhou 2023, que se llevará a cabo del 22 al 25 de junio.

Marat Safin, Carlos Moya y David Ferrer, por caso, serán otros de los nombres de fuste que formarán parte de una u otra forma de la competencia. “Espero conocer a todos mis fanáticos en China y hagamos de este evento una experiencia increíble para todos. ¡Nos vemos pronto!”, le puso el sello al desafío el argentino a través de un comunicado audiovisual.

Delpo le había puesto punto final a su carreta en febrero de 2022, cuando en el Argentina Open se despidió del público de su país al caer ante Federico Delbonis. No fue un adiós programado: fueron las lesiones las que lo fueron limitando. Por eso, con la consagración de la Albiceleste en el Mundial como excusa, surgió la idea de este último intento en el US Open, Grand Slam que supo ganar en 2009.

“No sé si estaré al 100 por ciento pero, al menos, si mi último partido de tenis tiene que ser este año, quiero que sea en el US Open. Trabajaré duro por última vez, tal vez, en mi carrera, y luego nunca se sabe. Dios decidirá si estoy listo o no”, supo declarar.

“El año pasado, cuando le hicieron la despedida a Serena Williams, hablaron conmigo y me dijeron que sería muy lindo armar algo similar conmigo. La ventaja que tengo es que no necesito el WO, porque tengo el ranking protegido. Ahí los cago. No importa cómo esté, porque si quiero jugar lo puedo hacer sin problemas; pero obviamente quisiera terminar el partido, completarlo y disfrutarlo. Si será mi último momento en el tenis, me gustaría estar a la altura. Me voy a preparar, porque siempre lo doy todo”, expresó su plan hace dos meses. Y ya empezó a dar señales de que va en serio.

Del Potro, ganador de las medallas de plata en los Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016 y de bronce en Londres 2012, llegó en agosto de 2018 a su mejor posición histórica en el escalafón, cuando se ubicó tercero por tres semanas consecutivas. Su leyenda puede sumar otro capítulo en el US Open. En China, intentará pasar su primera prueba.

