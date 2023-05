6 frases de Juanfer Quintero: el “monstruo” interno de Gallardo, la presión en River, el lado oscuro de la fama y el recuerdo del gol a Boca en Madrid

Juan Fernando Quintero brindó una entrevista en Argentina y se refirió a varios temas. Su paso por River Plate, donde dejó un selló con un gol incluido en la final de la Copa Libertadores ante Boca Juniors en Madrid. Asimismo, se refirió a la gran amistad que forjó con el entrenador Marcelo Gallardo, analizó a Martín Demichelis, su reemplazante en el Millonario, y reveló que comenzará el curso de entrenador.

Te puede interesar: River Plate reprogramó la fecha de la inauguración de la estatua de Marcelo Gallardo: los detalles del homenaje

El futbolista de Junior de Barranquilla de 30 años también confesó lo complicado que fue convivir con la fama, sobre todo en River Plate, donde no se puede vivir una “vida normal”. Pese a ello se mostró agradecido por el reconocimiento de los hinchas que en cada paso le recuerdan su amor por lo demostrado con la banda roja. A continuación, los fragmentos más importantes de la entrevista con F90 por ESPN.

Sobre Marcelo Gallardo, Juanfer Quintero reconoció que es su amigo. Sin embargo, aclaró que no le pregunta cuándo volverá a dirigir, tras su exitoso paso por River Plate: “Es lo que menos le pregunto, hablo con él de otro tipo de cosas. Seguramente cuando le nazca otra vez ese mostruo que tiene por dentro para dirigir, lo va a hacer”.

Te puede interesar: El penal que falló Miguel Borja en Lima y pudo haberle dado un triunfo clave a River Plate en la Copa Libertadores

Y destacó: “Con Marcelo tenemos cosas muy parecidas, personalidad, carácter, los dos cumplimos el 18 de enero. Me marcó como entrenador, es alguien que aprecio mucho, nunca había tenido una relación así”.

En otro orden, llegó el momento de recordar su gol en el Santiago Bernabéu frente al rival de toda la vida. “No me pasó absolutamente nada por la cabeza, más que agradecer lo que había hecho. Era mi momento, yo lo cree, la vida me puso ahí y yo respondí. Era muy difícil porque tenía cuatro o cinco jugadores alrededor, tenía milésimas de segundos para pensar, creo mi espacio y lo único que hago es pensar en patear. Quería mostrar el número en el festejo, porque al final es el ego que nos sale dentro del campo. Creo que era mi momento y lo aproveché. Después de eso nunca más volví al Santiago Bernabéu”.

Sobre su estado físico, Juanfer reveló que no llegó bien, de hecho disputó la final de la Copa Libertadores 2018 sin haberse entrenador a causa de una molestia física. “A Madrid yo llego justo porque no entreno absolutamente nada los días anteriores por un problema en el gemelo. Después de lo del piedrazo y el bus (de Boca), emocionalmente y psicológicamente me afectó y a los días me pasó factura en un gemelo. No entrené absolutamente nada, simplemente llegué al partido. Solamente entrené esa última semana un trabajo físico para ponerme en ritmo, pero con el equipo nunca. El día anterior solamente hice pelota quieta. Cinco o seis de esas pelotas de control y pateo, y sin darme cuenta eso fue lo que pasó en el juego. Pasó lo que tenía que pasar”.

Si bien, el jugador valora la carrera que forjó a lo largo de sus 30 años, también reconoció que la exposición en River Plate no ha sido fácil de sobrellevar. “Lo expresé. River me volvió ermitaño, no quería salir de mi casa. Vivo mi vida normal y la vida en River no es normal. Me gusta vivir mi vida normal, no me gusta ser esclavo de la fama o una foto, lo digo con todo el respeto del mundo, no soy de eso, y River te lleva a eso”.

Te puede interesar: El grave error de Armani en el gol de Sporting Cristal que abrió el marcador ante River Plate

Juanfer Quintero explicó en qué cuestiones de la vida diaria le ocurren estos ejemplos que no son normales. “Hay veces que no tenés una vida normal porque no sales a un centro comercial, porque no puedes ir a comer a algún lado, porque el día que salgas tenés que saber que van a llegar 30 personas. No está mal, pero no estoy preparado para eso porque trato de vivir mi vida normal, común y corriente y ese precio lo tenés que pagar cuando haces cosas en el campo y representas a River”.

Y destacó: “Uno no puede traicionarse a uno en sus principios o sus ideales o con lo que creció, no soy el jugador más famoso del mundo, sí me reconocen por lo que hice en el campo. Eso no se puede negar y es el precio que hay que pagar por el fútbol y por el reconocimiento de jugar en un equipo grande. Lo sufría y lo sfuro, no quiere decir que esté mal, pero es algo con lo que voy a vivir, pero también me gusta ser normal y no está mal”.

Quintero analizó al River Plate actual de Martín Demichelis y solo tuvo elogios. “Veo igual a River, porque están la mayoría es por los jugadores. Nosotros somos lo que llevamos a cabo lo que necesita el equipo y lo que puede implementar el entrenador. Si no tiene materia prima es muy difícil. El nuevo entrenador tiene ideas clarísimas de lo que quiere y sus ideas se ven reflejadas. No ha sido traumática la transición”.

Por último, reveló sus intenciones de ser director técnico y contó por qué: “Quiero ser entrenador, voy a empezar el estudio. Más que el estudio es lo que uno vivió y uno puede expresar y enseñar. Uno nunca está desligado del fútbol, es muy difícil por la cultura que vivimos a diario y lo que genera el fútbol, estar lejos de él. Tanta fama y reconocimiento es muy difícil, la gente de River siempre me va a reconocer, uno siempre va a vivir con eso. Quiero ser entrenador porque quiero expresarme y ayudar a que el fútbol siga ese camino que viene, que cada día crece más, es infinito el conocimiento, quiero de mi forma de ver el fútbol expresarlo con mi equipo. Uno saca algo de todos los entrenadores, de Pekerman, Lopetegui, Pablo Fonseca, de todos se saca algo. Uno tiene que ser fiel a sus principios e ideales, obviamente llevándolo a cabo y teniendo de todos un poco”.

Seguir leyendo: