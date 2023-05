Otro gesto antideportivo sacudió al mundo del tenis: destrozó su raqueta contra la silla del juez y fue descalificado

El tenista sueco reventó su raqueta contra la silla del umpire luego de que el juez se negara a revisar el pique de una pelota en el partido del ATP de Lyon ante el francés Arthur Fils

El ATP de Lyon volvió a ser portada en los principales medios deportivos del mundo y no precisamente por el buen nivel tenístico. En la cancha central del predio francés se produjo una escena violenta que involucró al jugador sueco Mikael Ymer, quien desquitó su furia contra el juez de silla por un fallo en el partido ante el local Arthur Fils y luego fue descalificado por conducta antideportiva.

Un día después del explosivo cruce entre el tenista argentino Sebastián Báez y el húngaro Marton Fucsovics que derivó en una advertencia del umpire al europeo por los agravios contra su rival, a quien acusó de actuar como un nene de 12 años por sus gritos, este miércoles se repitió un momento lleno de tensión.

Ymer, de 24 años y mejor raqueta sueca del momento, reclamó que la bola devuelta del lado de Fils picó fuera de los límites de la cancha y le señaló al juez la marca que dejó el pique en el polvo de ladrillo. El umpire se negó a bajar de su silla para corroborar la acción y concedió el punto al francés, quien festejó efusivamente.

El punto de ebullición ocurrió al momento del descanso tras el 6-5 que favorecía al tenista local en el primer set. Ymer comenzó el reclamo cara a cara, preguntándole a la máxima autoridad por qué no bajó a revisar el discutido pique, tal como había hecho en otros partidos. “¿Por qué no vienes a ver la marca? Si observaste el pique sobre la línea, entonces muéstramelo”, comenzó el sueco. El juez, firme en su postura, no accedió al pedido. “Jamás presencié que un referí se niegue a revisar una marca”, lanzó con furia.

El ataque de ira del sueco Mikael Ymer contra el juez de silla en el ATP de Lyon

Pero eso no fue todo. La violencia escaló cuando Ymer perdió el game y al dirigirse a su sector hizo estallar su raqueta de un golpe seco a la base de la torre que sostiene la silla del umpire. Tan fuerte fue el impacto, que el sueco se quedó con el marco en su mano. Segundos después, la organización le confirmó al jugador que por su conducta no podría continuar con el partido, por lo que Fils avanzó a cuartos de final tras la descalificación de su rival.

En la siguiente ronda, Fils chocará nada menos que ante el primer favorito, el canadiense Félix Auger-Alliassime. El resto de los cruces tendrán como protagonista a Sebastián Báez -derrotó al argentino Pedro Cachín- frente al británico Cameron Norrie, a Francisco Cerúndolo ante Jack Draper y a los estadounidenses Tommy Paul y Brandon Nakashima por un lugar en las semifinales.

* Sebastián Báez ganó el duelo de argentinos ante Pedro Cachín en Lyon

