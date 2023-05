Explosivo cruce entre Sebastián Báez y Fucsovics por un grito del argentino en el ATP de Lyon: “¿Cuántos años tienes? ¿12?”

Sebastián Báez sacó adelante un partido difícil contra Marton Fucsovics en la primera ronda del ATP 250 de Lyon, pero las miradas no estuvieron centradas en este resultado. Una escena en el cuarto game del segundo set se robó todas las miradas: el húngaro estalló por una actitud del tenista argentino y no dudó en desafiarlo durante el cambio de lado.

El actual 80ª del ranking, que llegó a ser 31 del mundo, defendía su servicio con el duelo 2-2 pero la ventaja del lado de su rival para firmar un break point clave. Fucsovics sacó y, tras un breve peloteo, Báez logró dominar la escena forzando la falla del europeo. “¡Sí!”, gritó el sudamericano mirando a la tribuna que estaba sobre su espalda. Segundos más tarde se desataría toda la tensión acumulada...

El húngaro esperó a que el 44° del mundo llegara a su silla para pasar por al lado y preguntarle desafiante: “¿Cuántos años tienes? ¿12 años?”. Sorprendido, le contestó: “No, tengo 22 años...”. Y el experimentado jugador de 31 años no dudó en continuar su ataque: “Actúas como uno de 12...”.

Ya ubicado en su silla a la espera del reinicio del juego, el tenista que tiene un sólo título en su trayectoria (ATP de Ginebra 2018) extendió su enojo al aire: “Estos malditos chicos de 20 años. No es sólo él. Es muy injusto. ‘¡Vamos!’ por cada punto que fallo”.

La pelea del argentino Báez con Fucsovics

Mientras la situación se volvía cada vez más tensa, el umpire decidió intervenir: “Esta bien que hables conmigo pero no quiero este tipo de lenguaje. Entiendo que estés frustrado, que no te guste, pero no quiero estas palabras. Estoy contento de hablar contigo sobre esto, pero no quiero esas palabras sobre él”.

“Fue lo mismo la semana pasada, no sé quién contra (Cameron) Norrie. Ellos tienen permitido hacer esto, lo sé, pero es demasiado”, insistió el húngaro. “Por favor, no uses esas palabras”, lo volvió a advertir el juez.

Al fin y al cabo, Báez se llevó el partido por un 6-4 y 7-6 en dos horas de acción, pero debió batallar hasta la última bola en ese controversial segundo set después de ceder su servicio para quedar 4-4, recuperar el break en el 5-4 y volver a fallar dos match points que lo empujaron hasta el tie break. Finalmente, y luego de dejar pasar otra bola de partido, se impuso en ese mini partido por 7-5.

