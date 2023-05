La rodilla en el piso para beber agua: la explicación detrás del ritual de los jugadores de Uzbekistán en el Mundial Sub 20

La particular forma de beber agua de los futbolistas de Uzbekistán en el Mundial Sub 20

Con 24 selecciones de cinco continentes, el Mundial Sub 20 Argentina 2023 ofrece un abanico de diferentes culturas. Los jugadores de cada equipo muestran sus costumbres y en el caso de algunos representativos de Asia y Oceanía entregaron perlitas que fueron tendencia en las redes en esta segunda fecha, pero se trata de rituales habituales.

El caso de los futbolistas de Uzbekistán fue el que llamó más la atención. Primero ingresan a la cancha en fila, uno detrás del otro y se toman la cara, con un gesto de rezo y luego un ademán parecido al que se hace cuando una persona se lava el rostro. Los jugadores se paran en fila uno al lado del otro sobre la línea de cal y al ingresar al campo de juego repiten el ritual con sus dos manos tocándose la cara.

Ya en el encuentro que empataron 2-2 ante Nueva Zelanda en la previa del partido Argentina-Guatemala en Santiago del Estero, en el complemento el árbitro Oshane Nation dio un minuto para hidratarse y ahí se pudo ver a algunos de los uzbekos que pusieron una rodilla en el piso en el momento de beber agua. En la transmisión por ejemplo aparecieron Polatkhoja Kholdorkhonov con la izquierda y Abbosbek Fayzullaev, con la derecha. Infobae consultó con un integrante de la delegación, que remarcó que se trata de una cuestión de respeto, relacionada a la cultura musulmana. Dentro del plantel, algunos de los futbolistas cumplieron con el ritual y otros no.

El ritual de los futbolistas de Uzbekistán al salir a la cancha en el Mundial Sub 20

Gracias a su igualdad ante los oceánicos, los uzbekos mantienen sus chances de poder clasificarse entre los cuatro mejores terceros para los octavos de final. Definirán esa posibilidad en la última jornada que será este viernes cuando se midan contra Guatemala.

En tanto que otro caso que llamó la atención fue el de los fiyianos, que al comenzar el partido y antes del entretiempo se reunieron todos en la mitad de la cancha y su capitán les pidió a sus compañeros que miraran hacia el cielo en dirección al sol y todos luego hacia al frente. De todas formas, los oceánicos cayeron 4-0 ante Estados Unidos en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza y quedaron muy comprometidos para poder avanzar a la siguiente instancia.

Los futbolistas de Fiji se reunieron en la mitad de la cancha antes del encuentro contra Estados Unidos en el Mundial Sub 20

Ambos integran el Grupo B y los norteamericanos lideran con puntaje perfecto (6). En el segundo turno Ecuador venció 2-1 a Eslovaquia y sumó sus primeras tres unbidades. Mientras que Fiyi cierra sin cosecha y dependerá de un triunfo ante los sudamericanos y esperar otros resultados para plasmar la casi imposible misión de seguir con vida en el certamen.

Este martes se completó la segunda jornada el Mundial Sub 20 en la Argentina y mañana seguirá la actividad con la competencia del Grupo C, en el que se me cruzarán los líderes, Colombia y Japón, y el otro duelo será entre Senegal e Israel.

Por el Grupo D, también habrá un choque de punteros entre Italia y Nigeria, mientras que Brasil buscará un triunfo ante República Dominicana y así recuperarse de su derrota inicial ante la Scuadra Azzurra.

