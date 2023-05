La sorprendente sentencia de un ex presidente del Real Madrid: “Si Messi decidiera venir, lo recibirían con los brazos abiertos”

Ramón Calderón, ex presidente del Real Madrid, elogió a Lionel Messi y dijo que si estuviese en lugar de Florentino Pérez le ofrecería contratarlo

Ramón Calderón fue presidente del Real Madrid entre 2006 y 2009 y supo sufrir a Lionel Messi, que por esos años ya brillaba en el Barcelona. Sin embargo, el ex máximo dirigente de la Casa Blanca guarda un gran recuerdo del rosarino y hasta admite que si hoy estuviese en el lugar de su sucesor en el cargo, Florentino Pérez, sin dudas le ofrecería llevarlo pese a sus dos décadas como futbolista azulgrana.

Te puede interesar: El gesto de Vinicius hacia el público del Valencia que terminó en un escándalo: la denuncia de racismo del brasileño y la respuesta de la Liga

Al ser consultado sobre si intentaría traer a Messi (su contrato con el PSG vencerá el 30 de junio), respondió que “desde luego, sigue siendo un jugador profesional. Todavía tiene dos años para jugar al máximo nivel”. Sus declaraciones fueron en una entrevista con el periodista Emiliano Nunia en el programa Súper Deportivo Radio (Radio Villa Trinidad). “Es un jugador que siempre hay que intentar tenerlo cerca. Los grandes jugadores van donde ellos quieren. Si Messi decidiera venir al Real Madrid, estoy seguro que todos los recibirían con los brazos abiertos”, admitió.

Calderón también se refirió al caso Vinicius, el crack del Real Madrid que denunció racismo por parte de algunos hinchas del Valencia en el último partido disputado en el Estadio Mestalla, este domingo y que fue triunfo 1-0 para los locales.

Te puede interesar: Sigue la novela tras el episodio de racismo contra Vinicius: nuevo cruce con Javier Tebas y el duro comunicado del Real Madrid

“Son situaciones aisladas. España no es un país racista, todos los que han venido aquí lo saben. Son hechos lamentables, que no representan al fútbol español. Estas situaciones son incontrolables, porque cualquier cobarde puede lanzar estos insultos”, aseguró.

Ramón Calderón, ex presidente del Real Madrid, se refirió al caso Vinicius, quien denunció haber sufrido racismo por algunos hinchas del Valencia

El jugador brasileño manifestó su bronca también en sus redes sociales con posteos y un video. “Las declaraciones de Vinicius fueron en un momento difícil, el jugador está en un momento de enojo. Creo que en unos días estará arrepentido de lo que dijo. No estoy de acuerdo con lo que dijo que la liga antes era de Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Messi y compañía, y ahora es de los racistas. La Liga de España no es de racista, porque estos violentos aislados, no representan al fútbol de España”, expresó Calderón.

Te puede interesar: La Policía Nacional detuvo a tres jóvenes implicados en los insultos racistas a Vinicius en Valencia

“Las declaraciones de Vinicius no fueron afortunadas, pero son productos de un momento de mucha calentura, en un contexto de exageración y exageradas. Seguro estará arrepentido. Tiene todas las condiciones para lograrlo”, agregó.

Aunque piensa que el extremo de 22 años debería quedarse en el equipo merengue: “Vinicius se sintió acosado, menospreciado, hizo declaraciones en caliente. No creo que piense en marcharse del Real Madrid, sería una ausencia muy dolorosa para nosotros. El público lo quiere, todo el mundo está encantado. No tiene sentido pensar que este incidente le haga pensar en marcharse”.

“Estoy seguro de que Vinicius se quedará. No tiene sentido abandonar el club, por lo sucedido. Estoy seguro que triunfará durante mucho tiempo en el Real Madrid y muy pronto ganará el Balón de Oro”, destacó.

Calderón comparó a Kylian Mbappé con Ronaldo Nazario (REUTERS/Stephanie Lecocq)

Respecto de los hinchas que habrían propinado dichos racistas a Vincius, sostuvo que “la sanción para estos individuos debe ser suspenderlos de por vida en un estadio de fútbol, pero no creo que la medida sea quitarle los tres puntos al equipo que provoque eso. Me parece injusto, que eso suceda”.

A una semana de la eliminación de la Casa Blanca en las semifinales de la Champions League a manos del Manchester City, esgrimió que “la campaña del Real Madrid no se puede denominar como un fracaso, pero no fue una buena temporada. Fue un aprobado. Se ganaron 3 títulos, que no son demasiados importantes”.

Además, destacó que el actual entrenador debe mantenerse en el cargo: “Ancelotti debe continuar siendo el DT del Real Madrid. Es un entrenador que no es protagonista y sabe conducir los ego. Para mí sería un error que no continúe con nosotros”.

Si tuviera la chance de elegir entre Kylian Mbappé o un eventual retorno de Cristiano Ronaldo, fue tajante: “Mbappé es el futuro. Es el momento para que llegue al Real Madrid. Me hace acordar mucho a la primera época de Ronaldo (Nazario) en España. Yo soy un enamorado de Mbappé. El jugador ya sabe que el Real Madrid le ofrece mucho. Él tiene que creer que el Real Madrid es el equipo en el que tiene que jugar. Esa la clave, porque si el jugador no quiere es inútil”.

Seguir leyendo: