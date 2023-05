El escalofriante accidente de Stefan Wilson que lo dejó afuera de las 500 Millas de Indianápolis y con una vértebra fracturada

El primer accidente en la actividad de las 500 Millas de Indianápolis fue de gravedad pues dejó afuera de la carrera al inglés Stefan Wilson, que protagonizó un terrible choque junto a su compatriota, Katherine Legge. Pero fue Wilson el que se llevó la peor parte ya que fue retirado en camilla, derivado al Methodist Hospital y se constató que sufrió la fractura en la vértebra T12, la más baja de las torácicas y justo arriba de la zona lumbar. Esto le impedirá al británico correr el domingo en la edición número 107 de la legendaria carrera, la más importante de los Estados Unidos que es la sexta fecha del campeonato de la IndyCar.

Luego de las dos jornadas de clasificación en las que Wilson había conseguido ser uno de los 33 pilotos habilitados para largar, este lunes los pilotos y equipos hicieron simulacros de carrera con los tanques llenos. Los protagonistas aprovecharon para girar lo máximo posible ya que fue el penúltimo ensayo antes de la competencia. Debido al alto ritmo de velocidad el riesgo de algún choque estuvo presente ya que se giró a más de 370 kilómetros por hora.

A falta de 48 minutos para terminar la sesión, Legge y Wilson se engancharon en el ingreso a la primera curva y terminaron contra el muro. Legge pudo bajar por sus propios medios, pero Wilson debió ser sacado de su Dallara por los auxiliares. Lo subieron en una camilla y el corredor levantó el brazo derecho y transmitió tranquilidad al hacer la seña de que estaba OK con el dedo pulgar.

Sin embargo, con el correr de las horas y luego de efectuarle los estudios pertinentes, se confirmó la lesión de Wilson y fue su equipo, el Cusick Motorsport, el que informó en un comunicado en sus redes sociales que el inglés de 33 años no iba a poder correr. “Debido a este tipo de lesión, Wilson no podrá competir en la carrera de las 500 Millas de Indianápolis de este domingo”, difundió el team. Además explicaron que “el piloto quedó en observación esta noche, le harán nuevos estudios y que ampliarán su estado en cuanto tengan novedades de su evolución”.

Legge, por su parte, explicó: “Los coches que tenía delante estaban revisando y levanté el pie, reduje marcha y frené, pero no fue suficiente”. Y agregó que era un fuerte golpe para el equipo, refiriéndose a la no clasificación de su compañero Graham Rahal, y no sabía si tenía auto de reserva. Rahal es el hijo del dueño del equipo, Bobby Rahal (tricampeón de la IndyCar y ganador de las Indy 500 en 1986), y quedó eliminado en la última instancia eliminatoria llamada “Last Chance”.

Cabe recordar que Stefan es el hermano menor de Justin Wilson, quien perdió la vida es un accidente también en la IndyCar, en el óvalo de Pocono en 2015. Al año siguiente Stefan debutó en la categoría y tiene experiencia en las Indy 500. Su mejor resultado fue un 15º en la edición de 2018 tras liderar tres vueltas en el tramo final de la competencia para cuidar el consumo de nafta.

Canapino fue 16° este lunes con su Dallara-Chevrolet (@juncoshollinger)

Por ahora no se sabe quién tomará el lugar de Wilson, aunque J. R. Hildebrand, quien ya corrió en tres ediciones para su escudería y está en el circuito, o Sage Karam sería las alternativas más viables. También habrá que ver si el Cusick Motorsport llegará a reparar el monoposto dañado. La próxima actividad será el viernes con otra jornada de ensayos.

En tanto que Agustín Canapino cumplió con otra gran labor. Luego de clasificarse para la mítica competencia (27°) y ser el cuarto argentino en la historia en poder largarla y el primero en 83 años, este lunes anduvo un buen ritmo que le permitió quedar en el puesto 16°. El Titán de Arrecifes, que corre con un Dallara motorizado por Chevrolet el equipo del argentino Ricardo Juncos, fue más veloz que su compañero de equipo, Callum Illot. Canapino llegó a 225,266 millas por hora (360 km/h) y un tiempo de vuelta de 39s9527. El inglés (debió cambiar su auto por falta de rendimienot) quedó 32°, con 221,989 MPH (355 km/h).

Ahora habrá tres jornadas de descanso para los pilotos en cuanto a la actividad en la pista, pero mucho trabajo debajo de los autos para analizar datos y coordinación con sus equipos para poder preparar los últimos tests que serán el viernes y luego dejar todo listo para las 500 Millas de Indianápolis que se largarán el domingo desde las 12.00.

