El Cristo Redentor apagó sus luces en apoyo a Vinicius: el crudo video que publicó el futbolista del Real Madrid con agresiones racistas

Brasil apaga el Cristo Redentor en solidaridad a Vinicius

Durante los últimos días el fútbol español ha vuelto a imponer el debate sobre el racismo a raíz del episodio que sufrió Vinicius Junior, quien le exigió a las autoridades de La Liga que el incidente que vivió el fin de semana pasado sea investigado como un delito de odio.

Te puede interesar: El gesto de Vinicius hacia el público del Valencia que terminó en un escándalo: la denuncia de racismo del brasileño y la respuesta de la Liga

La estrella brasileña recibió el apoyo de dirigentes y ex jugadores debido al hecho que lo motivó a retirarse de la cancha tras recibir insultos racistas por parte de los simpatizantes del Valencia en el encuentro que el Real Madrid perdió en el estadio Mestalla. “Tenemos un problema de comportamiento, de educación y de racismo”, manifestó el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. “Mientras que haya un solo indeseable o un grupo de indeseables que insulte por condición sexual, color de piel o por credo, tenemos un grave problema. Tenemos un problema que mancha a un club, a una afición, a todo un país”, agregó el directivo.

En este contexto, el propio protagonista se expresó en las redes sociales con un mensaje que fue acompañado de un video que expone la cantidad de insultos que ha sufrido a lo largo de la temporada. El material, que ha compartido en sus cuentas oficiales de Instagram y Twitter, fue adjuntado con una carta en la que cataloga a lo sucedido como “inhumano”.

Te puede interesar: Gianni Infantino se solidarizó con Vinicius Junior: “No hay lugar para el racismo en el fútbol ni en la sociedad”

“Cada partido fuera de casa, me encuentro una sorpresa desagradable. Tuve muchas esta temporada. Amenazas de muerte, un muñeco colgado, muchos gritos criminales... Todo ha quedado registrado. Pero el discurso siempre recae en que son casos aislados. No, no son casos aislados. Son episodios continuos repartidos por varias ciudades de España (incluso en un programa de televisión). La prueba está en el vídeo”, describió el delantero. Y agregó: “Ahora pregunto: ¿Cuántos de esos racistas han visto sus nombres y fotos expuestas en internet? Respondo para hacerlo más fácil: cero. No ha habido nadie para contar una historia triste o hacer esas falsas disculpas públicas ¿Qué falta para que se criminalice a estas personas? ¿Y para castigar deportivamente a los clubes? ¿Por qué los patrocinadores no cobran a La Liga? ¿No se molestan los programas de TV en transmitir esta barbaridad cada fin de semana? El problema es muy grave y las comunicados ya no funcionan. Tampoco funciona culparme a mí mismo para justificar actos criminales. No es fútbol, es inhumano”.

descargo de Vinicius en Real Madrid

En Brasil, por su parte, el periodista Diego Sangermano publicó en sus redes sociales la iniciativa que tomó el Gobierno al apagar al Cristo Redentor de Río de Janeiro en solidaridad a la estrella de su selección.

Te puede interesar: El Madrid denuncia los insultos a Vinicius en Mestalla ante la Fiscalía

Negro e imponente. El Cristo Redentor es así. Una acción de solidaridad que me conmueve. Pero quiero, sobre todo, inspirar y traer más luz a nuestra lucha. Agradezco mucho toda la cadena de cariño y apoyo que he recibido en los últimos meses. Tanto en Brasil como en el mundo. Sé exactamente quién es quién. No me rendiré. Tengo un propósito en la vida, y si tengo que sufrir más para que las generaciones futuras no pasen por situaciones similares, estoy listo y preparado”, destacó la estrella del Real Madrid en un comunicado junto a la imagen de una de las 7 maravillas del mundo.

La publicación del futbolista en su cuenta de Twitter

Al mismo tiempo, la agrupación Leyendas España (el colectivo que aglutina a la Asociación Española de Futbolistas Internacionales), pidió “un refuerzo de la educación en valores y mayor trabajo en favor de la tolerancia para que en ninguna categoría del deporte tenga que volver a contemplar los tristes acontecimientos que se han registrado el domingo pasado en Primera División”.

“Ni el fútbol, ni en la vida y, al igual que en cualquier otro orden social no resultan tolerables las faltas de respeto, tampoco los estadios de fútbol pueden convertirse en lugares donde algún desaprensivo pueda desahogar su odio contra cualquier actor necesario para el desarrollo de nuestro deporte parapetado en el anonimato de la masa”, comentó Fernando Giner, titular de la agrupación.

En tanto, el Real Madrid ha presentado una denuncia por delito de odio tras el incidente en Valencia. Es el décimo episodio de presunto racismo contra Vinícius que se denuncia ante la fiscalía esta temporada, según informó La Liga. El Valencia, por su parte, emitió un comunicado en el que asegura que se ha identificado a uno de los aficionados que participó de los hechos y la institución está colaborando con las autoridades para confirmar la identidad de los otros agresores.

Además, la policía española también está investigando un posible delito de odio contra Vinícius Jr después de que un maniquí con su camiseta número 20 fuera colgado de un puente en las inmediaciones del campo de entrenamiento del Merengue antes del derby entre el conjunto de Acenlotti y el Atlético de Madrid en enero de este año.

SEGUIR LEYENDO