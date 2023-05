Así vivió la Selección Sub 20 la noche previa al inicio del Mundial: la visita de Rusherking y el festejo de cumpleaños de Infantino

Infantino festejó sus 20 años

(Enviado especial a Santiago del Estero) La Argentina tendrá su tan ansiado debut en el Mundial del Sub 20. Luego del lamento por el mal papel en el Sudamericano, la posibilidad que aprovechó la AFA de organizar el torneo en reemplazo de Indonesia le dio a esta generación de futbolistas una nueva chance de demostrar de qué son capaces y nada menos que ante su gente. En este contexto, no son los nos nervios los que priman en la concentración, sino la distensión.

El viernes los jugadores disfrutaron de una jornada en la que comenzaron tomándose fotos con los hinchas que se acercaron hasta la puerta del hotel NH, en el centro de la capital de Santiago del Estero, y después ensayaron en el predio de IOSEP, ubicado a menos de 20 minutos del edificio en donde concentran. Allí todo fue sonrisa, de frente a las cámaras de la prensa y durante el loco (también llamado rondo) que se pudo observar antes de que comenzaran los trabajos más formales instruidos por Javier Mascherano.

Ya en ese momento los futbolistas y el entrenador declararon que no sentían ninguna presión y que si bien podía haber ansias por saltar a la cancha, los nervios no los estaban atormentando. Esto quedó claro en lo que ocurrió por la noche, cuando la alegría siguió al terminar la cena.

Es que Gino Infantino, promesa de Rosario Central, cumplió 20 años este viernes y desde la AFA le prepararon una torta. Allí apareció Claudio Chiqui Tapia, presidente de la entidad, quien se sumó al cántico del “feliz cumpleaños” y a los aplausos después de que el jugador soplara las velas. Luego se le entregó un perfume como obsequio.

Rusherking visitó a los jugadores de la Sub 20

Tras la cena, hubo una visita especial: Rusherking. El rapero, oriundo de Santiago del Estero, visitó al plantel y compartió una imagen junto a Valentín Barco y Agustín Giay. No es casualidad que el cantante haya escogido a estos dos jugadores, porque Luka Romero, en diálogo con Infobae, contó que la habitación que ellos comparten es la más “quilombera”. El juvenil de Boca Juniors y el de San Lorenzo, que además es el capitán del Sub 20, han entablado una gran amistad por haber compartido tantas selecciones juveniles (sub 15 y sub 17) por lo que incluso se eligieron para compartir pieza durante el certamen mundialista.

Ayer por la noche, Argentinos y Boca se enfrentaron por la Liga Profesional, y el que no se lo perdió fue Federico Redondo. El volante, hijo de Fernando, que juega en el Bicho compartió una imagen suya mirando el encuentro desde una notebook mientras otros de sus compañeros del seleccionado pasaban el rato jugando al FIFA en la Playstation.

Federico Redondo, apoyando a Argentinos Juniors

Obviamente este tipo de consolas son furor entre los futbolistas, pero cabe recordar que en el predio de Ezeiza, antes de viajar a Santiago del Estero, el plantel armó un torneo de Truco. Allí, los ganadores fueron Tomás Avilés, Juan Gauto e Ignacio Miramón.

Todas estas son muestras de la buena energía que fluye entre los jugadores y que incluso ellos mismos destacan en cada entrevista y charla con los medios. Este sábado llegará la hora del primer desafío, ante Uzbekistán, el campeón de Asia, desde las 18:00 horas en el Estadio Madre de Ciudades con televisación de TV Pública, TyC Sports y DirecTV.

