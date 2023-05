Christian Eriksen contó cuál fue su reacción la primera vez que vio el video de su impactante colapso en la Eurocopa

El colapso de Christian Eriksen en la Eurocopa 2021.

Su nombre llegó a cada rincón del planeta aquel día que casi pierde la vida. Christian Eriksen conmocionó al mundo con un colapso en pleno campo de juego durante la disputa de la última edición de la Eurocopa y, afortunadamente, vive para contarlo. Hace poco menos de dos años, su corazón se detuvo mientras representaba a Dinamarca en Copenhague y recién ahora contó cómo fue la primera vez que vio las imágenes.

Eriksen habló ante la prensa en la ceremonia de los Premios Laureus que se llevó a cabo en París, donde ganó el premio World Comeback of the Year (Regresó del Año), ya que por estos días es parte del plantel del Manchester United que fue campeón en la Copa de la Liga inglesa y aspira a ganar un segundo título el próximo 3 de junio cuando se enfrente al City en la final de la FA Cup.

En la gala se proyectó el video que muestra su colapso y cómo se lo llevaban en una camilla cubierta con sábanas blancas, mientras sus compañeros y la multitud expresaban su angustia. No debió ser cómodo para él aunque contó que vio el video por primera vez al día siguiente en el hospital.

“Lo vi casi el día después de que sucedió, solo para ver qué sucedió y superar todas las emociones y prepararme para lo que venía. Pero nunca se vuelve más fácil. Lo miras y luego realmente no piensas en lo que es. Solo lo miras y luego eso es todo”, comentó.

Christian Eriksen recibió una distinción en los Premios Laureus (REUTERS/Johanna Geron)

Ese fue un punto de inflexión en su vida. Christian Eriksen hubiera muerto si no fuera por la rápida reacción de sus compañeros y el equipo médico de la Asociación Danesa de Fútbol, además de que el partido se jugó cerca de un hospital que se especializa en problemas cardíacos. “Lo que he aprendido personalmente es disfrutar mientras estás aquí y disfrutar lo que venga y jugar al fútbol si es divertido. Y si no es divertido, haz otra cosa”, expresó en declaraciones difundidas por The Telegraph.

En aquel momento, era jugador del Inter de Milán. Pero debido a su marcapasos y las reglas de la Serie A, tuvo que marcharse del equipo italiano y fue fichado por el Brentford, que recién ascendía a la Premier League. Sus buenas actuaciones lo llevaron a ser contratado por el Manchester United, donde tiene la posibilidad de jugar al más alto nivel.

“Para mí, el primer objetivo era volver y ser padre y novio a tiempo completo. Sabía que en Italia tenían muchas reglas que podrían prohibirme jugar y terminar con el Inter fue la única opción. Siempre estaré agradecido con Brentford y Thomas Frank por darme la oportunidad de volver y ser su futbolista. Soy afortunado”, agradeció.

