Los memes de los fanáticos tras el video de Lionel Messi: la furia con el PSG y la escena de Los Simpsons que se viralizó

El pedido de disculpas de Lionel Messi

Lionel Messi pidió perdón este viernes al PSG y a sus compañeros en un video publicado en Instagram, después de su viaje a Arabia Saudita a comienzos de semana, que realizó aparentemente sin la autorización de los dirigentes, creyendo que tenía un día libre después de la derrota 3-1 ante Lorient. Después de la publicación de la grabación en donde se lo ve vestido de saco y camisa, los usuarios en las redes sociales aprovecharon para hacer humor con memes.

El look elegido por el futbolista argentino y la situación en general que derivó en una suspensión de dos semanas ocasionó muchas bromas entre los internautas que se divirtieron en Twitter. El hecho de que en el video sólo se pueda ver al delantero de la cintura para arriba generó todo tipo de versiones disparatadas, sobre que debajo llevaba pantalones cortos o incluso que estaba sin ropa. Eso mismo fue relacionado también con la escena de la serie Los Simpsons en donde el alcalde Diamante filma un video llevando paz a sus conciudadanos desde una playa en el Caribe.

“Sinceramente, pensaba que íbamos a tener libre después del partido, como venía pasando durante las semanas anteriores”, explicó Messi. “Tenía organizado este viaje a Arabia, el cual había cancelado anteriormente, y éste no pude. Vuelvo a repetir y pedir perdón por lo que hice y acá estoy a la espera de lo que el club decida”, añadió.

El PSG suspendió el martes al campeón del mundo argentino durante varios días después de un viaje a Arabia Saudita en el marco de un patrocinio con la oficina de turismo de ese país, realizado sin el aval del club. Messi no se entrena, no juega y no recibe su salario durante ese periodo.

Los mejores memes:

