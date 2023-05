Arde el PSG: los escandalosos likes de Neymar con dardos a Mbappé tras la protesta de los ultras en la puerta de su casa

¿Seguirán el mismo camino? Neymar y Messi parecen tener las horas contadas en el París Saint-Germain (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

El PSG atraviesa un momento complicado con sus estrellas y los ultras ya dieron su veredicto respecto a la continuidad de Lionel Messi y Neymar en el club. Ambos han sido víctimas de insultos y manifestaciones en su contra. Los fanáticos se juntaron primero en la puerta de la sede de la institución parisina con pancartas y cánticos contra el rosarino -que fue suspendido por dos semanas- y luego un grupo menor marchó rumbo a la casa del brasileño para exigirle lisa y llanamente que se marche.

Te puede interesar: Alerta en PSG: las nuevas medidas de seguridad para Messi y Neymar tras las protestas de los ultras

Si bien Neymar no está activo debido a una lesión en el tobillo que lo tendrá marginado del equipo de Christophe Galtier hasta final de temporada, el sector más duro de la afición del París Saint-Germain lo quiere lejos de Parque de los Príncipes. Sobre todo por la distante relación que mantiene puertas adentro con Kylian Mbappé.

El ex delantero del Santos y Barcelona eligió responder en redes sociales con un mensaje que parece estar dirigido a su momento personal y lo que le tocó vivir el miércoles en su casa de Bougival, en las afueras de París. “No dejes que la gente te ponga en su tormenta, ponlos en tu paz”, escribió Ney en una de sus historias de Instagram horas después de la manifestación de los ultras en la puerta de su domicilio.

La reacción de Neymar el día después que los ultras del PSG marcharan hacia su casa en París para pedirle que se vaya del club (Instagram)

Pero eso no fue todo. Neymar también aprovechó para lanzar otros dardos silenciosos, que no pasaron inadvertidos en la comunidad. Primero, le dio un me gusta a una publicación del medio TNT Sports Brasil en la que se veía a crack de la Verdeamarelha y a Messi juntos con la camiseta del Barcelona, club que compartieron entre 2013 y 2017. “Todos los fans habrán pensado lo mismo... Eran muy felices en aquella época”, lanzaron desde Sudamérica.

Te puede interesar: Habló el líder de los ultras del PSG: “Messi se va a ir y queremos dejarle claro a Neymar que sería bueno que él también se fuera”

Además, el futbolista de 31 años también jugó fuerte aprobando con un ‘like’ un video en Instagram donde el usuario Ofuiclear realizó duros comentarios contra Kylian Mbappé. “En lugar de protestar contra la gestión horrible, la afición sigue protestando contra Neymar y Messi...”, encabeza la cuenta de Twitter PSG Community con la imagen del “me gusta” del brasileño.

“Este equipo del PSG es el peor de los últimos años. ¿Por qué? Porque renovaron a su príncipe (Mbappé) por una cantidad extraordinaria. El mismo príncipe que provocó la eliminación de la Champions League, que tuvo un pase fácil para Neymar pero le hizo un pase al arquero del Bayern. Él piensa que es Dios ahora”, fue otro de los comentarios en los que estuvo de acuerdo el brasileño.

El polémico like de Neymar a un posteo de TNT Sports de Brasil sobre la situación actual con Messi en el PSG

Las repercusiones por el tema Neymar no pasaron por alto en las oficinas del París y luego de las reacciones del brasileño, el club de la Torre Eiffel dejaría marchar al jugador que tiene contrato hasta 2027. Según información de L’Equipe, el director deportivo del PSG, Luis Campos, no se interpondrá en caso de una salida del extremo en junio. El club podría aceptar un préstamo con opción de compra.

Te puede interesar: Tras los insultos a Messi, los ultras del PSG fueron a la casa de Neymar a pedirle que se vaya: la respuesta del brasileño

Seguir leyendo: