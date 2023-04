Lluvia de bengalas y bombas de estruendo: los graves incidentes que obligaron a suspender el clásico entre la U de Chile y Universidad Católica

Simpatizantes de la U de Chile arrojaron bengalas al campo de juego y tanto el árbitro como los jugadores debieron retirarse por los incidentes.

El clásico entre la U de Chile y la Universidad Católica debió haber sido una fiesta, pero una serie de graves incidentes en el estadio municipal Ester Roa Rebolledo de la ciudad de Concepción provocaron la suspensión del encuentro a los 30 minutos del primer tiempo, luego de que algunos violentos arrojaran bengalas y bombas de estruendo al campo de juego poniendo en riesgo la integridad física de los protagonistas.

El clima estaba caldeado desde el comienzo del cotejo correspondiente a la fecha 12 de la Primera División del fútbol chileno y desde el sector donde se agruparon los fanáticos de la U de Chile comenzaron a lanzarse fuegos artificiales y algunos objetos cayeron cerca del arquero Cristóbal Campos. El árbitro, Francisco Gilabert, advirtió la escena pero no detuvo las acciones.

El encuentro continuó desarrollándose con normalidad y los comandados por Mauricio Pellegrino y Ariel Holan no lograban sacarse ventajas en el campo. Mientras tanto, en las plateas que están detrás de los bancos de suplentes se registraron los incidentes más severos. Los aficionados, muchos de ellos con el rostro tapado, comenzaron a arrojar bengalas encendidas al terreno e incluso una de ellas pasó cerca del cuarto árbitro, Diego Flores. Tras algunos minutos donde reinó el pánico y la incertidumbre, los planteles de la U y la Católica, en conjunto con las autoridades del juego, se retiraron a sus vestuarios mientras los carabineros los escoltaban.

“El Clásico Universitario se suspendió por culpa de unos delincuentes que se confabularon para que este partido no se juegue. Agredieron a nuestros propios hinchas y miembros del plantel”, informaron desde la cuenta oficial de la U de Chile.

En tanto, el presidente de la Universidad Católica, Juan Tagle Quiroz, exigió más presencia de carabineros en los estadios y repudió los incidentes: “Los clubes tenemos que enfrentar unidos este tema. No pretendo ganar los puntos, quiero que el partido se termine. No debemos entregar herramientas de resta de puntos por delincuencia a clubes que no tienen herramientas para enfrentarla. Le imploro al Gobierno y Carabineros que nos sentemos y tomemos medidas concretas”, expresó el dirigente de los Cruzados en conferencia de prensa.

Por su parte, el presidente de Chile, Gabriel Boric se manifestó en su cuenta oficial de Twitter sobre la suspensión del clásico universitario. “No vamos a dejar que un grupo pequeño de delincuentes se tome los estadios a costa de la gran mayoría que acude a ver un espectáculo en paz y alegría. Vamos a identificar y hacer caer todo el peso de la ley a los que provocaron esto y espero no vuelvan a entrar a una cancha”, escribió.

Al cabo de 12 jornadas, Huachipato continúa como único líder del campeonato chileno con 22 puntos. Lo sigue la U de Chile de Pellegrino con 21 unidades y tercero figura el Cobresal (20). La Católica de Holan se mantiene expectante con 19, al igual que Colo Colo y Coquimbo Unido.

