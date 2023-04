El insólito error del arquero del Lorient que terminó en gol de Mbappé para PSG: cuál fue la acción del árbitro que generó confusión

Una polémica se dio este domingo en el encuentro entre el París Saint-Germain (PSG) y el Lorient por la fecha 33 de la Ligue 1. Fue en el empate parcial del equipo local en el que Kylian Mbappé reaccionó rápido ante una desatención del arquero rival. Esto le permitió el delantero conseguir el tanto de la igualdad temporal para equipo de Lionel Messi.

El PSG iba perdiendo 1-0 con el gol de Enzo Le Fée a los 15 minutos y a los 28 llegó la controversia, en una jugada en la que Mbappé fue a disputar una pelota y se tiró dentro del área. El público parisino reclamó un penal inexistente. El árbitro Jerome Brisard no cobró nada y el guardameta del Lorient, Yvon Mvogo, escuchó el silbato del juez y entendió que había cobrado una falta. Luego de tomar la pelota con las manos la puso en el césped, la dejó un metro adelante suyo y el que estuvo muy rápido fue Mbappé que se dio cuenta que la pelota estaba en juega, la tocó y definió para conseguir el tanto de su equipo.

De inmediato todos los jugadores del Lorient se le fueron encima al referí, que tras una consulta con el VAR ratificó su decisión.

Sin embargo, la alegría no le duró mucho para los dirigidos por Christophe Galtier ya que a los 39 minutos Darline Yongwa puso en ventaja al Lorient luego de una gran jugada de Romain Faivre.

El conjunto de la capital no mostró un buen rendimiento global y su rival aprovechó las chances que tuvo para poder golpear en los momentos justos. También supo capitalizar el hombre de más que tuvo desde los 19 minutos por la expulsión de Achraf Hakimi por doble amarilla.

Lionel Messi abraza a Kylian Mbappe luego del empate parcial del PSG (REUTERS/Christian Hartmann)

Una de las pocas luces del PSG fueron los intentos del propio Mbappé y las ganas de Messi, que no tomó mucho contacto con la pelota. El crack argentino no logró mostrar su nivel. Promediando el complemento su equipo se acercó y generó jugadas de peligro, pero no logró convertir por su falta de puntería y también las redención de Mvogo que se mostró muy seguro.

En el epílogo el Lorient liquidó el pleito en una contra en la que Ahmadou Bamba Dieng quedó mano a mano con Gianluigi Donnarumma, que respondió en la primera instancia, pero el rebote lo capturó el atacante ghanés que de cabeza puso el 3-1 a los 88 minutos.

Mbappé, por su parte, con esta conversión llegó a 23 gritos en el presente ejercicio y continúa encabezando la tabla de goleadores. Segundo se ubica el estadounidense Jonathan David (Lille), que está a dos tantos del atacante francés.

El PSG lidera la Ligue 1 y busca seguir su camino hacia un nuevo título, el único que puede lograr en la presente temporada debido a sus eliminaciones en la Champions League y en la Copa de Francia.

Luego de tres victorias el PSG volvió a caer como ocurrió en las fechas 28 y 29 ante el Rennes (0-2) y frente al Lyon (0-1). Ambas caídas también fueron en el Estadio Parque de los Príncipes.

En la Ligue 1 quedan cinco fechas. De momento el PSG suma 75 puntos y le lleva 8 al Olympique de Marsella, que adeuda su partido ante el Auxerre. Si el equipo blanco logra vencer en el Stade Vélodrome, quedará a 5 unidades del PSG.

