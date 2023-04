Alejandro Garnacho armó una fiesta íntima para celebrar su nuevo contrato con Manchester United: el exclusivo restó que eligió y los invitados

Alejandro Garnacho extendió su vínculo con Manchester United hasta 2028

Luego de varias semanas de negociaciones, finalmente Manchester United anunció una de las noticias más esperadas por sus aficionados. Aseguró la continuidad de Alejandro Garnacho por cinco temporadas más ya que extendió su vínculo hasta el 30 de junio de 2028. El futbolista de raíces argentinas, que parece estar cada vez más lejos de viajar al país para disputar el Mundial Sub 20, estaba negociando su situación contractual y varios de los principales clubes de Europa se encontraban al acecho para ficharlo.

“Cuando llegué a este increíble club, soñaba con lograr mi debut, jugar en Old Trafford, marcar mi primer gol y ganar trofeos con esta insignia en mi pecho. Me siento muy orgulloso y emocionado de haber vivido estos momentos ya, junto con mi familia que me ha apoyado en cada paso del camino”, declaró el futbolista de 18 años. Vale destacar que todo esto se desarrolló mientras Garnacho se recupera de una lesión ligamentaria en el tobillo que sufrió el 14 de marzo pasado, lo que le impidió también unirse al plantel mayor de la selección argentina.

Según informó The Sun, el joven atacante no dudó el pasado viernes en celebrar su crecimiento como profesional alquilando un restaurante completo. Fueron parte del agasajo su pareja, Eva García, su familia y amigos.

Según el rotativo británico, el grupo escogió el lujoso restaurante Victor’s en Hale para festejar el nuevo vínculo con los Diablos Rojos. El deportista acudió a la reunión en un Mercedes negro conducido por un chófer. Su look consistió de una camiseta Louis Vuitton y unos pantalones beige y zapatillas haciendo juego.

Ingresó tomando de la mano a su pareja (escogió un vestido blanco, que dejaba sus piernas al descubierto y fueron vitoreados por sus familiares y amigos cuando cruzó la puerta del lugar aproximadamente a las 8 de la noche.

El restaurante, que es uno de los predilectos de los futbolistas del Manchester United, cuenta con un menú fijo y los precios van de 21.95 libras (aproximadamente 27.60 dólares) para dos personas o 26.95 para tres (33,89).

Entre las opciones para las entradas figuran pinchos de pollo con aderezos de soja y sésamo, calamar panko con mayonesa japonesa y barbacoa, rollo de sushi con camarones tempura, croquetas de setas o tofu ahumado panko. Los principales pueden ser pollo asado al ajo salvaje, salmón teriyaki, hamburguesa “The Victor’s way”, 250 gramos de ojo de bife a la brasa o verduras asadas con miso y salsa harissa.

Para cerrar la noche, los postres fueron panna cotta de coco y hierbas de limón, pastel de plátano con caramelo, fusión de chocolate y mantequilla de cacahuate y helados (vainilla, fresa, chocolate o caramelo salado vegano).

El restaurante que eligió Alejandro Garnacho:

