Por qué los clubes se resisten a ceder a Garnacho, Paz y Buonanotte para el Mundial Sub 20 y la última carta que espera AFA

Alejandro Garnacho, Nicolas Paz y Facundo Buonanotte: los tres se perderían el Mundial Sub 20

Los teléfonos, todavía, siguen sonando. Están encendidos en un lado y otro. El lucky punch es lo único que le queda en el bolso a la selección argentina de cara al Mundial Sub 20. Un manotazo final. La danza de seducción no tuvo los efectos esperados. Más allá de los llamados desde el país a Europa, Javier Mascherano se cargó en los hombros la difícil tarea de convencer a los clubes. Pero no pudieron torcer las decisiones tomadas sobre Alejandro Garnacho, Nicolás Paz y Facundo Buonanotte. Sólo queda el golpe final...

El caso más significativo es el de Garnacho, el delantero de 18 años que brilla en el Manchester United y en las próximas horas reaparecerá en los entrenamientos tras superar la lesión en el tobillo derecho. Es cierto que habló con el entrenador Erik ten Hag, pero aquellos que conocen al detalle el suceso tienen una última luz de esperanza: otra conversación definitoria con el entrenador neerlandés que viene de hacer pública su intención de no cederlo.

Lo que desorientó a propios y extraños es la noticia que se conoció durante el viernes: el atacante nacido en España pero con raíces argentinas renovó su vínculo con el club hasta 2028. ¿Y qué cambia eso? En Inglaterra advertían que las negociaciones por su nuevo contrato podrían ser una pieza de cambio con la que Garnacho presione a la directiva para viajar al Mundial. Con Real Madrid a la expectativa, el delantero puso el gancho a la continuidad por cinco temporadas. ¿Un guiño para Argentina o el último as bajo la manga se agotó?

“Manchester United reconoce que sería una oportunidad fantástica para el adolescente y su desarrollo, pero también lo ven jugando un papel en el primer equipo desde ahora hasta el final de la campaña. Garnacho es un verdadero cambio de juego desde el banquillo y, con la final de la FA Cup programada para el 3 de junio, está listo para jugar un papel clave. Garnacho podría tener repercusión en la final de la FA Cup y eso por sí solo es motivo suficiente para negarle que juegue en el Mundial Sub-20″, analizó ante Infobae el periodista Steven Railston del Manchester Evening News.

Ese es uno de los puntos de conflicto: United está en plena batalla por el acceso a la Champions League cuando restan cinco fechas, pero además tiene la opción de ponerle un sabor agridulce a la temporada del City en el clásico que disputarán para dirimir al campeón de la FA Cup. Sólo Garnacho puede revertir lo que parece ya un hecho.

Garnacho renovó hasta 2028

El caso de Facundo Buonanotte parece incluso más complejo que el de los otros tres mencionados. El Brighton fue tajante en cada una de las comunicaciones. Mascherano, el director de selecciones nacionales Bernardo Romeo y hasta su representante Roberto San Juan encabezaron gestiones con el manager y el DT Roberto De Zerbi. “No lo dejan venir y es comprensible”, le reconoció a este medio el propio San Juan.

Si bien Brighton viene de perder en semifinales de la FA Cup, todavía tiene chances de hacer una temporada histórica: está peleando por ingresar a los torneos internacionales. Marcha 8° en la Premier League con dos e incluso tres partidos menos que sus rivales directos. Restan cinco fechas del certamen (ocho partidos para el Brighton) y está a cuatro unidades de la Conference League, cinco de la Europa y once de dar el golpe para ir a Champions.

“Facu está considerado totalmente. Es el reemplazante para Solly March o Kaoru Mitoma, el club no tiene un plantel muy largo y están en instancias que sería histórico para el club. Quiere venir, pero es muy difícil que cedan ante esta situación”, lo explicó su manager. Sólo queda una hendija posible, casi ínfima: que los resultados de los tres partidos que afrontará esta semana lo saquen definitivamente de la pelea por las copas.

Buonanotte viene de anotar un gol para Brighton (Foto: Reuters/Andrew Boyers)

La última parada de la gira del Jefecito fue en Madrid para destrabar la situación de Nico Paz. Real Madrid argumentó que aplicó la misma filosofía con Álvaro Rodríguez en Uruguay y con Vinícius Tobías en Brasil. Paz quiere estar, como lo hizo en el Sudamericano. Sin embargo, es una pieza de recambio que Raúl valora cada día más en el Castilla (filial del Merengue) que tiene cinco fechas para ganarle el ascenso directo a la segunda división al Alcorcón que hoy lidera la tabla un punto por encima. Nico también intentará destrabar su situación, pero todos saben que torcer ese brazo ya casi es una quimera.

Mascherano desembarcará en el país en las próximas horas tras sus diálogos con Manchester United, Brighton y Real Madrid. Y entre martes o miércoles deberá difundir el llamado final para iniciar los entrenamientos del próximo lunes 8 de mayo. “Oficial todavía no tenemos nada para decir, pero está complicado. Es verdad que tenemos el no de los clubes”, reconoció una fuente que conoce sobre las negociaciones. Que AFA baje definitivamente los brazos es cuestión de tiempo.... O de que los chicos reconozcan que ya no presionarán más a sus entrenadores.

Nico Paz es un suplente habitual en el Real Madrid Castilla que puede ascender a segunda división (Foto: Fermin Rodriguez/Quality Sport Images/Getty Images)

Con los otros siete europibes citados en la lista preliminar de 37 hay un visto bueno previo de los clubes, aunque todavía persiste un mínimo temor de encontrar una inesperada resistencia ante la actitud de estas tres entidades con sus promesas. Una especie de efecto dominó.

La realidad es que las bajas de Paz, Garnacho y Buonanotte abren la puerta a otros tres futbolistas que seguramente estaban en duda. Hoy en día, Matías Soulé, Máximo Perrone junto con los hermanos Valentín y Franco Carboni eran los únicos cuatro por fuera de estos tres casos que ya habían recibido el llamado desde Argentina adelantando la citación. Seguramente el hueco que se generará en la nómina ahora pondrá un paso adelante en la puja por estar en el torneo a Luka Romero, Juan Gauto, Ignacio Miramón y Mateo Tanlongo. En la zona ofensiva, además hay que tener en cuenta que Benjamín Domínguez (Gimnasia de La Plata) está lesionado y llegaría demasiado justo al Mundial, por lo que es casi un hecho que no será citado.

