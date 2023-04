Filtraron los datos de la boda de la Brujita Verón con su novia: las furiosas historias que la abogada publicó y luego borró

Juan Sebastián Verón y Valentina Martín se casarán el próximo 11 de noviembre en Estancia Villa María, ubicada en Máximo Paz, provincia de Buenos Aires. Al parecer, la pareja no quería que se divulgara esta información, por eso cuando se filtró la tarjeta de invitación la joven de 29 años tuvo una furiosa reacción en las redes sociales.

Si bien a los pocos minutos las stories fueron borradas por parte de la abogada, que es fanática de Estudiantes de La Plata y tiene 20 años menos que el ex futbolista, las capturas quedaron y rápidamente se volvieron virales. Hasta el momento, el actual vicepresidente del Pincharrata no se manifestó al respecto.

La tarjeta de invitación al casamiento de Juan Sebastián Verón y Valentina Martín que se filtró y provocó la furia de la abogada

Valentina Martín ya había adelantado que se iba a casar con Juan Sebastián Verón en un amoroso posteo con motivo del cumpleaños de la Brujita. “... Y que mejor manera que sellar todo este amor un 11/11 💍. Feliz cumple años amor del resto de mi vida!! Se feliz muy, acá estoy para acompañarte ❤️😍”, fue el cierre de un tierno posteo que contó con más de 14 mil likes.

Pese a ello, una vez que se conoció la tarjeta de invitación de su casamiento, la abogada de 29 años estalló de furia. “Un besito así le mandamos a la gente que está al pedo y opina, al que filtró la invitación, y que lo miren por TV. Sean Felices, con la envidia no llegan a ningún lado! Les deseo amor”, fue el mensaje que compartió Valentina en su primera stories.

Y añadió: “¿Te casás? Es más grande que vos, vos sos más chica, te gusta la plata, ¿dónde están los perros?, que Inglaterra y la mar en coche, que soy un gato, que se hace el pedejo! TANTAS PAVADAS?. Que vida tan satisfactoria y feliz debe tener esa gente que escribe, no? Me dan MUCHA PENA! Dejen ser feliz, y si no son lo son cómprense una vida, que la nuestra la vivimos como queremos sin joder a nadie y así de felices. SINOOOOO MIRANOS. NOS CASAMOS OPINÓLOGOS DE VIDAS AJENAS, GENTE SIN VIDA”.

A ambas publicaciones le añadió fotos bien románticas junto a su futuro esposo, la Brujita Verón.

Como se puede ver en la tarjeta de invitación, la pareja contraerá matrimonio el 11 de noviembre, una fecha que es muy representativa para el ex futbolista que usó ese dorsal en Estudiantes de La Plata. La ceremonia se desarrollará en el estancia Villa María, que se encuentra en la localidad de Máximo Paz (partido de Cañuelas) de la provincia de Buenos Aires.

Valentina Martín ya había tenido una fuerte reacción a mediados de 2022 luego de que la ex mujer de Juan Sebastián Verón lo acusara de infiel. “Este texto va dedicado para los que me conocen y los que no me conocen. Soy una persona igual que todos los que están detrás de una pantalla, escribiendo tantas cosas lindas como feas”.

El fuerte descargo continuó y aseguró: “No soy un gato, no quiero la plata de nadie, tengo mi estética que me va muy bien, soy abogada y trabajé mucho tiempo en un estudio, tengo mi auto y mi casa propia porque gracias a Dios me enseñaron que hay que trabajar para ganarse las cosas”.

Por último, Valentina remarcó el amor que siente por la Brujita y también confesó que es fanática del fútbol, en especial fanática de Estudiantes de La Plata. “Estoy perdidamente enamorada de Seba. Aquel que lo critica no conoce la clase de persona que es. No me interesa la fama, solo quise subir una simple foto como lo hice con personas que en su momento fueron parte de mi vida... Y principalmente: ‘Soy hincha de Estudiantes. Y a la gloria no se llega por un camino de rosas y según Zubeldía hay que laburar’”.

Las románticas publicaciones de Juan Sebastiánb Verón y Valentina Martín en las redes sociales:

