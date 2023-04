Del “lo veo en Barcelona” al “sería muy burro que no nos ayudara”: repercusiones tras la oferta para el regreso de Messi

La frase que ilusiona al Barcelona con el regreso de Messi

La estrategía para que Lionel Messi vuelva a jugar en el Barcelona parece estar en marcha. Cuando restan poco más de dos meses para que finalice su vínculo con el PSG, en España solo piensan en volver a ver al astro argentino con la número 10 del equipo blaugrana.

En las últimas horas, el diario Sport difundió lo que sería la propuesta que el club que dirige Joan Laporta le ofrecería a Leo para confirmar su vuelta. “La oferta sería de 25 millones de ficha y una extensión de contrato de un año más otro opcional”, indicaron, que serían poco más de 27 millones de dólares. Detrás de estas dos temporadas está la idea de la entidad de que el argentino pueda participar como un futbolista activo del equipo en los actos del aniversario número 125 que se dará a finales del 2024.

Frente a este escenario, en el programa El Chiringuito TV hablaron sobre la posible vuelta y una periodista con mucho conocimiento de lo que sucede en la institución catalana dejó una frase que causó revuelo. “Yo soy optimista. Veo a Messi este verano en el Barça. Lo veo, en serio”, dijo Carme Barceló, redactora del mismo periódico que brindó la noticia.

Acto seguido, dio algunas referencias del sentimiento que hay hoy en las entrañas de los culé de cara a la próxima temporada ante la chance de volver a ver a Messi con los colores. “Las sensaciones son muy buenas. Dentro del club, dentro del vestuario. Los entornos… No será fácil porque será una operación muy complicada”, concluyó.

¿Volverá Messi a vestirse con los colores del Barcelona? (REUTERS/Albert Gea)

De esta manera, la prensa catalana parece estar segura que el operativo retorno ya se puso en marcha. Después de dos años alejado del equipo tras su abrupta salida, la intención del Barcelona sería la de recuperar al reciente campeón del mundo. ¿Cómo sería la compleja operación?

Según indicó Sport, Messi podría ser inscripto por una cuarta parte del último salario que cobró de parte del club en la temporada 2020-2021, que ascendía a unos 100 millones de euros brutos. En este contexto, el salario neto que percibiría el rosarino ascendería a unos 13 millones de euros, más o menos la misma cantidad que está cobrando el polaco Robert Lewandowski.

Más allá de estos análisis, y como afirmó el presidente de La Liga Javier Tebas, frente al estado actual que presenta la economía de los culés, Messi no podría ser anotado para la próxima competición. “Hoy es difícil pero ojalá Barcelona haga los movimientos y el control económico para que entre Messi. Soy un fan de Messi y lo considero el mejor jugador del mundo pero no vamos a cambiar ninguna norma y el control económico por él”, aclaró el titular de la liga española, que en los últimos tiempos volvió a enfrentarse contra Laporta por el escándalo arbitral que generó el Caso Negreira en el fútbol de España.

El que también habló de un posible retorno del capitán de la selección campeona del mundo fue el vicepresidente de marketing culé, Juli Guiu. “Sería una buena noticia, no con las cifras que han salido publicadas, pero sería una grandísima noticia. Sigue siendo el futbolista número uno del mundo, sin ninguna duda. Haaland no tiene el tirón que tiene Messi. Es evidente que su regreso sería positivo en el mundo del marketing, pero eso no quiere decir que vaya a volver”, expresó en RAC1.

Tras ser consultado por la ayuda que podría recibir el Barcelona por parte de La Liga, por ende de Tebas, fue tajante. “Por supuesto y sería muy burro que no nos ayudara si se termina produciendo este acuerdo”.

Para que se consume la vuelta de Messi, el Barça tendrá que hacer un recorte importante en su masa salarial. Es decir, deberá completar la venta de varios futbolistas o, como ya se ha hecho en el pasado reciente, deberá impulsar una rebaja en el sueldo de los contratos vigentes que tiene en su plantilla.

