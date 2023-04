Escándalo en el fútbol chileno: una joven promesa fue acusado de golpizas y amenazas por su ex novia

Camila denunció a la policía a Jordhy Thompson y su padre exigió que al futbolista sea expulsado de Colo Colo.

Tiene 18 años, juega en el equipo más importante de Chile, es considerado una de las promesas de ese país, pero su comportamiento podría evocar la clásica historia del futbolista que se queda a medio camino por sus problemas personales.

En menos de un mes, Jordhy Thompson ya suma dos denuncias de violencia de género de carácter público y una nueva acusación de su exnovia generó un nuevo problema para el futbolista, que en marzo ya había sido apartado del primer equipo de Colo Colo cuando se reveló un video de él agrediendo a la misma mujer en una discoteca.

A través de sus redes sociales, Camila Sepúlveda aseguró que Thompson la golpeó en repetidas oportunidades durante las últimas semanas y exhibió los moretones con los que quedó su cuerpo, además de revelar una serie de mensajes de alto calibre con amenazas e insultos por parte del futbolista.

“Prometí que nunca lo haría, pero ya no puedo más. ¡Lo hago porque ya se salió de las manos y logré entender que esto no es amor porque el amor no duele! ¡No pienso cubrirlo más! Quiero que se sepa la clase de persona que es. ¡Es un maldito maltratador y manipulador!”, dijo Camila en una serie de historias que compartió en su cuenta de Instagram.

La joven estudiante colgó en sus redes sociales las marcas que le dejaron los golpes del deportista de 18 años.

“Hace mucho tiempo ya empezaron las agresiones físicas, siempre fue una relación muy tóxica, donde me alejaba de todas mis amistades, no me dejaba ver a mis propias amigas porque decían que eran m… lo típico que dicen los enfermos. Me maltrató física y psicológicamente siempre”, acusó Sepúlveda, quien no llegó a cumplir un año de noviazgo con el deportista, y también apuntó a su club.

“Fui a hablar con Colo Colo antes que se filtrara el vídeo donde me pega en la disco y ellos se comprometieron a pagarme el Iphone y el Ipad que me destruyó. Ha pasado más de un mes y aún no se hacen cargo”, señaló.

Precisamente, la conducta del futbolista ya quedó expuesta hace un mes cuando se reveló un video de Thompson agrediendo a Camila en una discoteca. El registro generó impacto y generó la rección del gobierno, con el repudio explícito de la ministra de la Mujer y el ministro de Deporte.

En marzo, un video mostró al futbolista agrediendo a su exnovia en una discoteca. Fue separado del plantel y el club le entregó acompañamiento de especialistas.

En esa oportunidad, Colo Colo abordó el caso y decidió separar del equipo al futbolista y enviarlo a la Casa Alba, el lugar donde residen los jugadores jóvenes que no viven en Santiago. “Frente a los graves hechos se ha determinado una intervención de profesionales especializados para que este tipo de situaciones no se repitan”, informó en este entonces el club, en una acción que no dio resultados a la luz de las acusaciones que realizó su exnovia esta semana.

“Ya no lo cubriré más, no se merece nada de mí. Él sabe lo correcta que fui con él y no valoró nada. No tengo por qué aguantar tratos así. Me pegaba en frente de mi hijo, me empujaba mientras yo lo tenía a él en mis brazos. Siempre que lo iba a funar (escrachar), me decía ‘hazlo, la gente me va a creer a mí, porque me aman’”, expuso la joven, que realizó la respectiva denuncia por violencia de género.

Ítalo, el padre de Camila, también se refirió al incidente. “Ella seguía con este niño en contra de toda la familia. Él tenía las puertas cerradas de nuestra casa. La mamá de Camila no lo aceptó nunca más. Me imagino que ella estaba enamorada, la lleve obligada a sacar la denuncia y cuando la pusimos otra vez volvió. No por eso la vamos a dejar a la deriva”, agregó el familiar en declaraciones al canal Chilevisión. “Yo en estos momentos no estoy con la capacidad de ver el futuro de este niño. Lo que más quiero es que lo expulsen de Colo Colo. Es lo que sentimos y queremos que pase”, añadió.

En las redes el futbolista fue ampliamente criticado por los hinchas de Colo Colo, quienes pidieron su inmediata salida. Las nuevas denuncias sobre Thompson recaen a días de haber regresado a las citaciones por parte del técnico Gustavo Quinteros.

