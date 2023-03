Ex jugador de fútbol chileno fue condenado a 12 años de cárcel por tráfico de drogas

Joel Soto, vistiendo indumentaria de entrenamiento de uno de los clubes donde más se le recuerda: Santiago Wanderers de Valparaíso.

Joel Soto, ex futbolista de la Selección chilena, con pasos por clubes como San Luis de Quillota, Santiago Wanderers, Universidad de Chile, entre otros, conoció este miércoles su condena por los delitos de tráfico de drogas, porte ilegal de armas y porte ilegal de municiones. El retirado deportista, presente en el Tribunal Oral en lo Penal de Valparaíso, recibió la pena de 12 años de cárcel.

En específico, el ‘Huevo’, como era conocido en el mundo del fútbol, fue condenado a 7 años de presidio mayor en su grado mínimo por el delito de tráfico ilícito de drogas, y 5 años y un día de presidio en su grado mínimo por tenencia de arma de fuego prohibida.

De igual manera, Soto quedó inhabilitado a perpetuidad para cargos públicos y deberá pagar 10 UTM de multa, algo así como 624.500 pesos (USD761,89).

En tanto, José Miguel Subiabre, fiscal de Valparaíso, comentó que “es una sentencia acorde a los hechos que se investigaron, estableciendo que tenían droga y armas de fuego, y que eran una organización destinada a la comisión de este tipo de delitos”. “Esto satisface las pretensiones del Ministerio Público. Hemos cerrado un círculo en la circulación de la droga de aquellos que trafica en grandes cantidades”, sentenció la autoridad judicial.

Siguiendo esa misma línea, el persecutor añadió que “el tribunal recogió la circunstancia especial que establece la ley 20 mil (la que define y estipula los delitos y penas vinculados al tráfico ilícito de estupefacientes) y eso hace que las penas sean elevadas en la forma en que el tribunal lo dicta el día de hoy, y eso satisface plenamente las pretensiones que tiene el Ministerio Público en la fase investigativa, toda vez que se pudo establecer fielmente que estamos frente a una organización”.

“Nosotros le dimos cuenta al tribunal con todos los elementos investigativos que hemos dado cuenta, de que estas personas no son personas que se dedican a entregar la droga al consumidor final, estas son personas que se dedican al tráfico de la droga para entregarle a pequeños micro traficantes, que son los que efectivamente después entregan la droga al destinatario final, Entones lo que hemos hecho con esta investigación es de alguna manera cerrar un círculo respecto de la circulación de la droga, no del consumidor final, no del micro traficante, sino que aquellos que trafican en grandes cantidades para cumplir este tipo de objetivos”, manifestó Subiabre.

Asimismo, el tribunal chileno también condenó por los mismos delitos a la hermana del otrora delantero, Elizabeth Soto, quien recibió una pena de 5 años, y Nazareno Reyes, colaborador de Joel, quien deberá pasar 10 años en prisión.

En ese sentido, la justicia acreditó que los tres involucrados integraban una banda centrada en la compra de drogas en grandes cantidades, la que posteriormente era distribuida en la región de Valparaíso, cercana a la capital Santiago.

Joel Soto defendiendo la camiseta de Cobresal en un partido contra Colo-Colo. Año 2011.

Cabe mencionar que el ex futbolista y sus secuaces fueron detenidos en enero del año pasado en un operativo de la Policía de Investigaciones (PDI), donde además se incautaron 7 kilos de estupefacientes, entre cocaína, marihuana, pasta base y ketamina, avaluada en 70 millones de pesos (USD85,215,17).

Soto, como jugador, estuvo activo entre 1998 y 2013 y aparte de defender camisetas de equipos chilenos, también tuvo pasos por México. Sin embargo, donde más se le recuerda es en Santiago Wanderers y la Universidad de Chile. También participó del mundial Sub 20 con la selección juvenil chilena y fue citado para algunos encuentros de la selección absoluta, donde nunca puedo afianzarse como un jugador regular en las convocatorias.

