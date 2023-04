Los detalles sobre la dura sanción que puede condenar al descenso al Varese de Luis Scola

Luis Scola, CEO del Varese Basket (Prensa Varese Pallacanestro)

El Pallacanestro Varese de Italia, club del cual es CEO y propietario el ex basquetbolista argentino Luis Scola, fue sancionado por el Tribunal Federal con la quita de 16 puntos por actos de “fraude y delitos deportivos”, lo que implicaría un duro golpe para el equipo lombardo, que pasaría del quinto puesto en la tabla de la Serie A al último lugar, cuando restan solamente cinco fechas para el cierre de la temporada regular.

La noticia cayó como una bomba en la institución que intenta dar un giro en el básquetbol italiano con un proyecto integral y revolucionario encabezado por el eterno capitán de la Generación Dorada, que se basa en metodologías de trabajo similares a las de grandes franquicias de la NBA. Sin embargo, desde Varese anunciaron que apelarán a esta sanción y buscarán revertir el fallo.

La penalidad que recae sobre Varese tiene que ver con deudas que no se saldaron y que datan de la anterior gestión. “Falta de pago de todas las obligaciones con los socios registrados, contrario a lo que se produjo durante la admisión al campeonato de la Serie A 2022-2023″, indica el fallo judicial. Según un artículo publicado en el diario Corriere della Sera todo estaría relacionado a un reclamo por obligaciones no canceladas con el ex jugador del club Milenko Tepic.

Si bien el club italiano logró regularizar su situación financiera, los jueces federales consideraron que se hizo fuera de tiempo, por lo que la irregularidad existió. La defensa que argumentará el Varese de Scola es que se trató de un error administrativo, por lo tanto correspondería una multa económica y no una sanción deportiva, ya que no han sacado ventaja alguna con este hecho.

El Varese de Luis Scola podría descender a la segunda división del básquet italiano por irregularidades económicas (Prensa Varese Pallacanestro)

De confirmarse la sanción deportiva, Varese podría descender a la LegaDue (segunda división) del básquet italiano y perdería una gran oportunidad de luchar por el título, ya que se encuentra actualmente en la quinta posición de la Lega con récord de 14 victorias y 11 derrotas y en puestos de Playoff. El domingo 16 de abril, los rojos visitarán al Trieste con la esperanza de que no se los castigue dentro de la cancha y puedan continuar con su buen presente.

EL COMUNICADO DEL VARESE TRAS EL FALLO DEL TRIBUNAL

Pallacanestro Varese se entera con desconcierto y asombro de la medida adoptada hoy (jueves 13 de abril) por el Tribunal Federal y que se refiere a hechos ocurridos años atrás. Creyendo que no hemos violado ninguna ley federal, esperamos las razones para entender las causas de una decisión inesperada.

Por lo tanto, anunciamos que de inmediato interpondremos una denuncia ante la Cámara Federal de Apelaciones para que se mantengan nuestras legítimas defensas.

