Presenció la final que ganó River en Madrid y se convirtió en el verdugo de Boca: la desconocida historia de Andrew Teuten

La victoria de Colón de Santa Fe por 2-1 frente a Boca Juniors significó mucho más que tres simples puntos. Para arrancar, el Sabalero finalmente salió del último puesto de la tabla de posiciones de la Liga Profesional y dejó a su clásico rival, Unión, en dicho lugar. Además, cortó una racha de 13 años sin poder derrotar al Xeneize y una seguidilla de casi dos décadas sin poder vencer en la Bombonera. El gran héroe de la jornada fue Andrew Teuten con su gol agónico y las redes sociales rápidamente lo catalogaron como hincha de River Plate por una desconocida historia.

Resulta que los fanáticos del Millonarios investigaron el perfil del volante uruguayo y apareció una foto del 9 de diciembre de 2018. El volante estuvo presente en la parcialidad de Núñez en la final de la Copa Libertadores que se disputó en el estadio Santiago Bernabeu, aunque un detalle importante de la imagen es que él era el único de las cuatro personas presentes que no tenía ninguna vestimenta color rojo y blanco.

La teoría llegó a manos de los presentes en la cancha de Boca y buscaron confirmar si realmente existía un fanatismo oculto. “En ese momento no me imaginé estar viviendo algo así. Lo que puse fue por el partido que tuve la oportunidad de ver y justo una casualidad. Había ido a una prueba en el Girona y me invitó el hijo del profe Tulbovitz (preparador físico en la era Gallardo). Ese día quería que gane River pero no porque sea hincha, sino porque estaba acompañando a un amigo. Fue todo coincidencia o lo que quieran creer, pero no es que soy hincha de River. Me gustaría poder decirte que sí para darle picante pero no es así”, comentó frente a los micrófonos.

La publicación que vinculó a Andrew con River Plate

El futbolista de Colón se tomó el tiempo de ocultar dicha publicación en el estadio del Real Madrid para desactivar cualquier vínculo entre su persona y el Millonario, aunque fue una realidad que Marcelo Gallardo lo tuvo en carpeta durante el mercado de pases que abrió el 2022. “Intenté cruzarla y pegarle lo más fuerte posible. En la semana hablé con uno de los chicos y le decía que cuando le pego de empeine no suelo agarrarla bien. Soy más del borde interno. Pero por suerte esta justo la agarré muy bien y quedé muy contento”, detalló al respecto de la definición que valió tres puntos.

El Sabalero volverá a jugar en condición de local el próximo jueves 13 de abril frente a Talleres de Córdoba y visitará a Platente en Vicente López el lunes 17 del mismo mes por el campeonato doméstico. Mientras tanto, aguarda que la organización de la Copa Argentina ponga día y hora del enfrentamiento correspondiente a los 32avos de final contra Colegiales.

El gol de Teuten que le dio la victoria a Colón en la Bombonera

