La furia de Giovani Lo Celso cuando lo obligaron a quitarse una cinta roja para ingresar al campo de juego: “¿Desde cuándo?”

Una de las grandes alegrías que tuvo la selección argentina en la reciente ventana internacional fue el regreso de Giovani Lo Celso al campo de juego luego de la lesión que lo marginó de la Copa del Mundo que se disputó en Qatar. El volante volvió al Villarreal, apareció en el banco de suplentes en la victoria 2-0 frente a la Real Sociedad y sigue en la lucha de recuperar la titularidad. El entrenador Quique Setién lo metió a los 61 minutos de partido pero su ingreso estuvo demorado por una llamativa razón.

El técnico del Submarino Amarillo preparó una doble modificación: Nicolas Jackson por Ramón Terrats y el argentino por José Luis Morales. Una vez que se realizó el primero de los dos cambios, el cuarto árbitro Ávalos Martos observó que algo no estaba bien en la indumentaria del surgido en Rosario Central. El juez le pidió al mediocampista que se quite una pulsera roja que tenía en su muñeca derecha para poder entrar y así reanudar el encuentro que en ese momento iba 0-0.

Lo Celso encaró para el banco del Villarreal y un ayudante sacó una cinta de papel para intentar tapar el brazalete. Nuevamente, el colegiado le dijo que no era reglamentario y le pidió que se la saque. Esto despertó la indignación y el enojo de Giovani: “¿Desde cuándo?”. Quique Setién, cansado por la situación, tomó la pulsera y la rompió para que su jugador ingrese de una vez. Lo primero que hizo el argentino dentro del campo fue encarar a Jesús Gil Manzano para que le explique por qué tuvo que arrancarse la pulsera.

Di María, Paredes y su esposa con las pulseras rojas. Lionel Messi la porta en su tobillo izquierdo (Foto: Reuters)

“El cuarto árbitro vio un hilo que tenía rodeándole la muñeca y parece ser que es un arma posible y que no la podía llevar. En otros partidos se lo han permitido o no lo han visto. El cuarto árbitro, muy educadamente, me ha dicho que tiene que hacer su trabajo y es verdad, y le ha obligado a quitárselo y por eso hemos tardado más”, explicó el entrenador Setién en conferencia de prensa.

En la regla 4 del libro de normas elaboradas por la International Football Association Board, los accesorios están totalmente prohibidos. “Los jugadores no deberán llevar equipamiento ni objetos peligrosos. Se prohíbe todo tipo de accesorios de joyería (collares, anillos, brazaletes, pendientes, bandas de cuero o goma, etc.). Los jugadores tendrán la obligación de quitárselos. Asimismo, no se permite cubrirlos con cinta adhesiva”, explicó el artículo 1 de la reglamentación en cuestión.

La pulsera roja es un símbolo de la selección argentina con Lionel Messi como su precursor. La Pulga siempre la porta en su tobillo izquierdo y varios referentes del plantel como Ángel Di María o Leandro Paredes normalmente la portan en sus muñecas ya que se la relaciona con buena fortuna, protección y suerte. Cuando juegan en sus respectivas ligas, los futbolistas usualmente se las tapan con cinta para evitar que los árbitros pidan que se las quiten. Sin embargo, Lo Celso no pudo esquivar el filtro y la única solución que tuvo fue arrancarla de su brazo.

En el reglamento la IFAB prohíbe cualquier tipo de accesorio y tampoco permite que se tape con cinta (Foto: Captura)

LA SECUENCIA DEL ENOJO DE GIOVANI LO CELSO:

El cuarto árbitro frenó el cambio y un asistente pidió cinta para tapar la pulsera

El cuarto árbitro aclara que se la tiene que sacar y genera el enojo de Lo Celso

Quique Setién se acerca para cortar el brazalete con el asistente con la cinta en su mano detrás

El entrenador intervino y cortó la cinta para poder reanudar el partido

Giovani se acercó a Jesús Gil Manzano para que le explique por qué se tuvo que cortar el brazalete rojo

