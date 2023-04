La historia de Delfina Lombardi, la alcanzapelotas de River Plate que fue clave para el gol contra Unión

La alegría de la alcanzapelota de River Plate

Siempre se dice que “el fútbol es para los vivos” y que “hay que estar en todos los detalles”. Estas dos máximas las parece cumplir a la perfección Delfina Lombardi, la alcanzapelotas de River Plate que fue clave para que el Millonario se imponga por 1 a 0 ante Unión de Santa Fe gracias a su rápida reacción en un lateral. Nacho Fernández la felicitó por su concentración y Martín Demichelis la recibió en el vestuario.

“Es la primera vez que vengo de alcanzapelota. Es lindo, es emocionante estar dentro de la cancha y muy lindo poder aportar un granito de arena en el gol”, comenzó su relato la futbolista de 17 años oriunda de Bahía Blanca y que defiende la banda roja cruzada en el pecho desde principios del 2022. Luego, durante una entrevista con TyC Sports, reconoció que al estar tan concentrada en su función no pudo ver completo el tanto de su equipo: “Fue un golazo, pero como fui rápido a buscar la otra pelota no lo vi completo”.

Delfina se sacó una foto con Nacho Fernández una vez finalizado el partido

“Es hermoso, pensar algún día jugar en esta cancha… el fútbol femenino está creciendo muchísimo y se que algún día vamos a llenar esta cancha y espero estar ahí”, manifestó la atacante que viene de ser una de las figuras del título en la Reserva y que estuvo convocada para la Selección Argentina Sub 17 en un Sudamericano.

La noche soñada continuó con el reconocimiento de los protagonistas. Nacho Fernández, el autor del tanto, la valoró en conferencia de prensa: “La verdad que la chica se lleva todos los méritos, estuvo muy atenta. Los alcanzapelotas son muy importantes y ella estuvo muy bien. Alcanzó la pelota rápido y pudimos hacer un gol. Ella estuvo concentrada”. El ex hombre de Gimnasia de La Plata luego develó que le agradeció su accionar cuando se sacaron una foto dentro del campo de juego del estadio Monumental.

Martín Demichelis dialogó con Delfina Lombardi en el vestuario de River Plate

“Siempre le digo a los chicos cuando tengo la posibilidad que ellos juegan un rol importante porque para mí el fútbol es eso: una suma de detalles positivos o negativos que influyen en la balanza para bien o para mal. Cabe destacar lo que hace la institución, los ball boys son chicos y chicas. Hoy le tocó a ella, a Delfina, cumplir un rol, un detalle importante dentro de lo que fueron los 95 minutos. La felicité y pude sacarme una foto con los chicos”, añadió Martín Demichelis, quien invitó a Delfina y el resto de los alcanzapelotas al vestuario para que puedan conocerlo y tener un breve diálogo.

Delfina comenzó a jugar al fútbol en Bella Vista con 13 años. Sin embargo, ella no podía competir con los varones: “Al principio no podía jugar los partidos de la Liga del Sur, solamente jugaba amistosos. Hasta que enviamos una carta a la Liga con mi familia y con el club y me ficharon para que pueda jugar. Desde ahí jugué 2019, 2020 lo que se pudo y 2021 también. Ese tiempo jugué de enganche”, le expresó a La Nueva.

Delfina Lombardi en acción con la camiseta de la Selección Argentina

El amor de Delfina por la pelota viene desde chica y el Millonario la tenía en el radar desde hace muchos años. “Venir a River fue cumplir un sueño. Desde que me dijeron a los 11 que querían que fuera, yo ya sabía que quería hacer esto y hoy sigo pensando lo mismo. A futuro, el objetivo será poder mudarse a Estados Unidos, conseguir una beca para jugar y estudiar. Pero para eso falta...”, explicó hace un tiempo en una entrevista con La Nueva. Actualmente se encuentra en Buenos Aires junto a su hermano y asiste a la escuela del club de Núñez.

Durante su paso por Bella Vista se desempeñó como enganche, pero ahora en el Millonario la suelen utilizar como interno o incluso unos metros más adelante: “Estas últimas semanas me están poniendo de extremo por izquierda, que me queda a pierna cambiada porque soy derecha, pero me estoy desenvolviendo bien; me está gustando”.

