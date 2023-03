El gesto solidario de Luis Enrique con las ganancias que obtuvo en Twitch durante el Mundial de Qatar

Luis Enrique fue el primer entrenador en realizar trasmisiones en vivo para comunicarse con sus fans durante un Mundial (Reuters)

Este viernes, el ex seleccionador español Luis Enrique publicó en redes sociales un documento en el que certifica la donación de los beneficios obtenidos en su canal de Twitch durante el Mundial de Qatar 2022 a la Fundación Ontológica infantil Enriqueta Villavecchia.

Te puede interesar: En España aseguran que Guardiola podría abandonar el Manchester City: quién sería el candidato a reemplazarlo

El técnico que actualmente se encuentra sin trabajo explicó que al iniciar un canal en la plataforma se firma un contrato estándar que en su caso implicaba una división del 50% de los beneficios para cada parte. Por eso, agradeció la generosidad y el apoyo recibidos por parte de sus seguidores y dejó un certificado correspondiente al 50% de sus ganancias que equivalen a 30 mil euros (USD 32.500)

Durante la disputa del Mundial, Luis Enrique obtuvo 7.640 suscriptores en su canal de Twitch, en el que transmitió durante un total de 16 horas y 19 minutos. A pesar de estar inactivo actualmente, cuenta con 829.524 seguidores en su perfil de la plataforma. Cabe recordar que la selección española quedó eliminada en octavos de final tras perder contra Marruecos en los penales.

Te puede interesar: Dramático momento en el fútbol español: un jugador sufrió un paro cardíaco y se desplomó en pleno partido

La Real Federación Española de Fútbol había decidido no renovar el contrato del ex Barcelona y a los pocos días de terminado el Mundial anunció a Luis de la Fuente como su reemplazante. Desde su debut oficial en 2018 en la victoria por 2 a 1 ante Inglaterra por la fase de grupos de la UEFA Nations League, dirigió un total de 48 partidos, en los que ganó 27, empató 14 y sólo cayó en 7 oportunidades (su equipo marcó 100 goles y recibió 38). Pese a hacer un culto de la tenencia de la pelota y pregonar el tiki taka, el técnico no pudo conquistar un título durante su gestión. Además de la eliminación en octavos de final en Qatar, fue semifinalista de la Eurocopa 2020 (cayó por penales ante Italia) y subcampeón de la Nations League 2020/21 al perder en la definición contra Francia.

Este miércoles, Luis Enrique había apuntado contra sus principales detractores, quienes lo culpaban por no haber tenido un “Plan B” en su juego. En declaraciones a la Cadena Ser Gijón, subrayó que el “debate gratuito” creado en España sobre la falta o no de una segunda estrategia es promovido por “personas con falta de conocimiento e información”. “Claro que cometí muchos errores. Tuve que tomar las mismas decisiones que ahora toma el seleccionador. Me siento muy orgulloso de mi etapa como seleccionador, muy satisfecho de lo que hice. Evidentemente cometí errores”, afirmó el ex entrenador del Barcelona, Roma y Celta de Vigo.

Te puede interesar: La novela detrás de la salida de Nagelsmann del Bayern Múnich: desconfianza por su pareja, problemas en el vestuario y los millones por su despido

Lo cierto es que su combinado fracasó en Qatar pero su estilo marcó una tendencia ya que se convirtió en el primer técnico en un Mundial en realizar transmisiones en vivo para intercambiar opiniones con los fanáticos. Fueron varias trasmisiones que duraron entre 45 minutos y una hora las que realizó mientras se disputaba el certamen y las mismas tuvieron un éxito considerable. Ya en la primera, la cuenta del DT creció en 50.000 seguidores, durante la hora del stream; y cosechó nuevos suscriptores de pago que se subieron al Tren del Hype hasta llevarlo al nivel 25, todo un récord para una primera emisión.

Seguir leyendo: