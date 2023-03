Julián Álvarez, íntimo: el “baile” en la final del Mundial, su relación con Lautaro Martínez y el detalle de sus goles a Croacia

Julián Álvarez habló de su participación en el Mundial

A poco más de tres meses de haber ganado el Mundial, Julián Álvarez pasó por los micrófonos de Afa Estudio para hablar de lo que fue la consagración de la selección argentina en Qatar y su rendimiento personal. La Araña se ubicó en el tercer lugar en la tabla de goleadores con cuatro tantos, dos de ellos ante Croacia en las semifinales.

“Creo que Croacia ha sido uno de los más importantes, hablando en lo personal por lo que significa una semifinal del mundo, por haber hecho dos goles. Fue algo increíble. Vi las jugadas y los resúmenes pero el partido completo no”, comentó el delantero de 23 años.

La jugada y el primer gol del ex River Plate quedarán para la historia. Cada fanático que recuerde la obtención de la tercera de ahora en adelante, hará un párrafo aparte para explicar lo que fue esa corrida que se vivió con gran emoción.

“Estábamos defendiendo y Walter (Samuel) me había dicho que si la tocaban corta tenía que salir rápido a defender la pelota y bueno, la toqué justo para que no tiren el centro. Después uno ni piensa que va a hacer el gol, pero la situación de partido se va dando, estaba medio lejos del arco pero se fue dando”, comentó Julián sobre el inicio de esa jugada.

“Fueron pasando muchas cosas, eran muchos metros y yo no estoy acostumbrado a conducir mucho la pelota, por mi juego o por estar dentro del área, casi nunca hago tantos toques. Fue una contra que empecé a conducir y vi que cruzaban Molina y Rodri pero nunca vi que me quedara para dar un pase”, explicó.

También reveló una charla que se produjo durante los festejos de ese gol: “Rodri (De Paul) viene y me dice: ‘¿La tocaste con la mano?’ y le dije que no, que yo estaba seguro que no, pero me lo preguntó así y le dije que creía que no”.

Julián Álvarez marcó dos goles frente a Croacia (AP)

Posteriormente iba a llegar el segundo después de una extraordinaria jugada de Lionel Messi por la banda derecha. “Lo que hizo Leo fue una locura, casi como que no fue mi gol sino de él (bromeó). Aparte te daba tranquilidad porque íbamos ganando en los últimos minutos, y que la tuviese él, y saber que no la iba a perder, era una tranquilidad. Después que entró al área y yo estar ahí para empujarla, golazo. Fue todo de él”, aseguró.

Sin dudas que haber ganado la Copa del Mundo lo marcará de por vida, pero un detalle dentro de lo que fue su camino a alzar el trofeo quedará para siempre en su memoria: “En una semifinal del mundo, mas allá de haber hecho dos goles, que todo el estadio te ovacione creo que es una sensación que es muy difícil de explicar y no me lo voy a olvidar nunca. Fue algo muy emocionante”.

Tras superar a Croacia, Argentina estaba en la gran final contra Francia. “Hasta los 70 fue el mejor partido que hicimos, la representación del segundo gol es una muestra clara de lo que estábamos haciendo ese partido. Si no hubiese sido por esos ultimos minutos creo que es el mejor no solo del mundial sino de todos los que jugamos”, afirmó Álvarez.

Con un 2-0 en el marcador antes de los 40 minutos, “creo que ni ellos sentían que podían empatarlo”, creyó La Araña y agregó: “Fueron dos jugadas muy rápidas en cinco minutos que ellos en sí no sentían que podían ganarlo porque en esos 70 minutos les habíamos pegado un baile”.

Entre otros temas, el oriundo de Calchín también se refirió a su relación con Lautaro Martínez, a quien terminó ganándole el puesto: “Nos sentábamos juntos en la mesa donde almorzábamos y charlábamos siempre sobre cómo estaba uno y otro. Sabía que Lautaro venía con algunas molestias, que venía infiltrándose, pero bueno. Yo siempre trato de estar preparado desde el banco así tenga que jugar cinco minutos o noventa o no me toque entrar. Trato de apoyar porque así siempre lo hice”.

Sobre el final Julián Álvarez reconoció que todavía no logró darse cuenta de lo que consiguió con el resto de la delegación: “Sé lo que logramos, pero con el tiempo uno se va a dar cuenta y tomar dimensión de lo que fue. Pasa que termina el Mundial y uno sigue jugando, no tiene tiempo para ponerse a pensa y ver lo que logró. Haberlo logrado es histórico, con los años nos vamos a dar cuenta de lo que significó”.

