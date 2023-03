La estrategia nunca antes vista que planea la MLS para llevar a Lionel Messi a los Estados Unidos camino al Mundial 2026

La MLS busca alternativas para seducir a Messi (REUTERS/Agustin Marcarian)

El futuro de Lionel Messi sigue dando de qué hablar a poco mas tres meses para el final del contrato que lo vincula con el PSG. El astro argentino, ganador de la Copa del Mundo con su país y nombrado el mejor jugador de la temporada tras recibir el The Best, está en la lista no sólo de un equipo de la MLS, sino que es parte de una estrategia que promueve la liga y todas sus franquicias para que el astro rosarino desembarque en el fútbol de los Estados Unidos.

Así lo confirmó el medio catalán Sport, quien reveló que todos los equipos que conforman la competencia estadounidense idearon un plan económico para que el ex Barcelona pueda finalmente recalar en tierras norteamericanas.

Pese a que uno de los más interesados por hacerse con sus servicios es el Inter de Miami, resultaría imposible que una sola franquicia pueda desembolsar las cantidades necesarias para abonar su salario. Es por eso que la Major League Soccer decidió interceder.

Según la información en cuestión, después de una reciente reunión entre los propietarios de los clubes, se acordó que todos aportarían dinero de sus arcas para pagar el sueldo del rosarino y así poder contar con él dentro de la liga.

En esta operación no habría pérdidas para nadie sea cual sea el club que eligiera el mejor jugador de la historia (el artículo cita al equipo de Miami, Nueva York FC o los conjuntos de Los Ángeles) ya que, pese a pagar por un jugador que la mayoría no tendría en sus filas, su presencia significará un fuerte incremento en lo que respecta a la venta de derechos televisivos, así como también en la venta de entradas para los fanáticos que desearán verlo en en el campo. Todo camino a lo que será la sede mayoritaria del próximo Mundial 2026 que tendrá a EEUU con 11 estadios a disposición.

El Inter Miami, el equipo que mostró su intención de llevar a Messi a la MLS

Con respecto a esto, el comisionado de la liga norteamericana, Don Garber, afirmó en una entrevista con The Athletic que la política con los topes de salario podría flexibilizarse.

“Estás hablando con quizá el jugador más especial de la historia de este deporte. Cuando hay rumores que lo conectan a él con Miami, es genial. Si ocurriese, sería fantástico para la MLS, sería fantástico para Messi y su familia. No puedo dar más detalles de eso porque no los tenemos”.

Cabe destacar que la MLS tiene una política de salarios en las que se establecen topes. El sueldo normal ronda por encima de los tres millones de euros y seis para los jugadores que son franquicia. Lorenzo Insigne, una figura rutilante del fútbol europeo se convirtió en el mejor pago de la MLS con un salario de 14 millones al año al fichar por el Toronto F. C.

En el PSG, se estima que Lionel Messi percibe un sueldo de alrededor de 24 millones de euros por temporada. “Tendremos que estructurar un trato que lo compense de la manera que él y su familia esperan. ¿Qué es? Honestamente, no lo sabemos hoy”, sentenciaba Garber.

Poco a poco la MLS fue uno de los destinos más escogidos por las grandes figuras del fútbol mundial. En la actualidad cuenta con varias estrellas de renombre además del ex Napoli, como el galés Gareth Bale, los italianos Giorgio Chiellini y Federico Bernardeschi, el suizo Xherdan Shaquiri, los mexicanos Héctor Herrera, Carlos Vela y Chicharito Hernández y el brasileño Douglas Costa. Anteriormente también pasaron Kaká, Andrea Pirlo, Steven Gerrard, Zlatan Ibrahimovic y David Beckham, entre otros.

Lo cierto es que el capitán de la selección argentina acabará contrato con el PSG el próximo 30 de junio del 2023 y sólo se habla de tres opciones: renovar con el conjunto parisino, un posible regreso al Barcelona, o su partida a la MLS con vistas a la organización del Mundial del 2026. Entre las tres, la de volar a tierras norteamericanas parece la más complicada ya que el argentino estaría interesado en seguir compitiendo al máximo nivel y contra los mejores de Europa.

Hasta el momento, ni el capitán de la Selección Argentina ni su entorno se pronunciaron acerca del tema ya que prefieren seguir disfrutando del mágico presente que atraviesan tras la obtención de la Copa del Mundo.

Insigne es el mejor pago en la actualidad (USA TODAY Sports)

