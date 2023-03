Lo que más le molesta a Messi, el peor momento del Mundial y el milagro tras su lesión: De Paul reveló intimidades de la Selección

Rodrigo De Paul, uno de los referentes del seleccionado argentino campeón del mundo, contó la intimidad del plantel durante el Mundial. En una entrevista con AFA Estudio, el mediocampista repasó la conquista en Qatar y destacó la importancia de los líderes del equipo.

“Scaloni es una parte importante de mi vida porque me hizo cumplir un montón de sueños, desde el debut con el seleccionado hasta todo lo que vino después. Me genera admiración, orgullo y creo que junto al ‘enano’ es el más importante de la Selección”, expresó De Paul.

El jugador de Atlético de Madrid de España también se refirió a la relación que forjó con Messi y reveló parte de una importante charla que tuvieron después del duro debut con derrota ante Arabia Saudita.

“La conversación más importante que tuve con Messi fue después de la derrota con Arabia. Teníamos libre y podíamos ver a los familiares pero ni él ni yo queríamos ver a nadie. Estuvimos cinco o seis horas juntos y nos dijimos todo. Leo empezó diciéndome ‘este puede ser el último partido’ y terminamos diciendo ‘a Mexico lo liquidamos’. Fue muy significante”, recordó.

De Paul reveló intimidades de la Selección y de la relación que forjó con Messi (REUTERS/Lee Smith)

En este sentido, el ex Racing Club contó que tiene un ritual inalterable en la concentración con Messi. “Durante cada concentración a las 9:30 de la mañana le toco la puerta para tomar mates. Una o dos veces me quedé dormido, llegué como a las 10 y no sabés la cara de culo que tenía. No me puedo demorar ni veinte minutos”, detalló, entre risas. Y agregó: “Es muy difícil ser Messi, y él está ahí las 24 horas jodiendo con nosotros. A veces se va a acostar y yo voy y lo saco de la cama, porque se que él también quiere que yo haga eso”.

Uno de los momentos cruciales del histórico título fue la lesión que sufrió en la previa de los cuartos de final contra Países Bajos que casi lo deja afuera del resto de la competencia. “Lo primero que me dijeron era que tenía para doce días. La lesión no me permitía entrenar. Yo siento que fue un milagro porque hasta la noche previa no sabía si iba a poder pero sentí que tenía que estar”, destacó.

Para el cierre, De Paul consideró que lo mejor de ser campeón del mundo es la sensación de “transmitir felicidad” al público argentino. “Que la gente te diga todo el tiempo ‘gracias’ y que los hiciste pasar el momento más feliz de su vida, ese el mayor regalo de ser campeón del mundo”, completó.

Otras frases de De Paul:

“Gio (Lo Celso) no llegó por lastimarse y Lea (Paredes) tuvo algunos problemas físicos. El decir acá no hay ‘11′ o no son solo 3 volantes es lo que nos terminó dando la Copa del Mundo. Somos un equipo con roles específicos”.

“Cuando se lesionó Gio a mi me mató por lo que lo quiero. Lo vi llorar y tuvo días que no atendía el teléfono, veníamos hablando del Mundial hacía meses. Antes de la semifinal apareció en la habitación y fue una alegría tremenda. Va a tener revancha”.

“En el Mundial dimos una muestra de qué tipo de jugador es el argentino. Logramos que se le dé mucho más valor a los chicos que salen del país, más valor a la Sub 20 y Sub 17, y un buen puntapié para que todo el fútbol argentino siga creciendo”.

