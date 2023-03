Juan Martín Del Potro insistió con su “último baile” en el US Open 2023: “Me gustaría estar a la altura”

Del Potro Se Refirió A La Posibilidad De Jugar El Us Open

Los fanáticos de Juan Martín del Potro tienen más argumentos para ilusionarse con verlo nuevamente en las canchas. La Torre reconoció que se entusiasma con una última participación en el US Open, porque es un torneo que tiene un significado especial para él.

Todo surgió a partir de una promesa que realizó durante el Mundial de fútbol que se disputó en Qatar y con el título que logró la Scaloneta, el tandilense se empeña en cumplir lo que soñó durante la hazaña en Medio Oriente. “Hice promesas como todos los argentinos. El tenis sé que sigue estando bien, porque nunca será un problema agarrar la raqueta y ver cómo me siento, pero el tema físico y mi rodilla es algo con lo que trabajo día a día. Igualmente, esa ventana del tenis la voy a dejar abierta hasta el US Open”, reconoció en diálogo con C5N.

En la entrevista, el singlista que ganó dos medallas olímpicas (Londres 2014 y Río 2016) con la delegación albiceleste advirtió que el certamen de los Estados Unidos “es especial, porque todos saben lo que significa”. “Todavía tengo tiempo. Me voy a poner a entrenar para ver cómo responde la pierna y más adelante veré si lo puedo hacer. Si no, seguiré por este camino: tomando tequila y pasándola bien”.

Además, el ídolo popular destacó que cuenta con dos ejemplos dentro del circuito para retomar a la actividad: “Es algo que le veo a Murray o a Wawrinka, que son tipos consagrados y disfrutan del tenis. Les da lo mismo si ganan, si pierden o el puesto que ocupan en el ranking, porque son estrellas. Me gustaría darme ese lujo. Quise intentarlo y no me salió, pero estoy disfrutando”.

“El año pasado, cuando le hicieron la despedida a Serena Williams, hablaron conmigo y me dijeron que sería muy lindo armar algo similar conmigo. La ventaja que tengo es que no necesito el WO, porque tengo el ranking protegido. Ahí los cago. No importa cómo esté, porque si quiero jugar lo puedo hacer sin problemas; pero obviamente quisiera terminar el partido, completarlo y disfrutarlo. Si será mi último momento en el tenis, me gustaría estar a la altura. Me voy a preparar, porque siempre lo doy todo”.

Del Potro, ganador de las medallas de plata en los Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016 y de bronce en Londres 2012, llegó en agosto de 2018 a su mejor posición histórica en el escalafón, cuando se ubicó tercero por tres semanas consecutivas.

El tandilense se despidió oficialmente del circuito en febrero del año pasado, cuando intervino en el Argentina Open en el Buenos Aires Lawn Tennis Club y cayó en dos sets ante el azuleño Federico Delbonis. Atrás habían quedado una larga serie de frustraciones por lesiones e intervenciones quirúrgicas en ambas rodillas.

