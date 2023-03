“Uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol”: la impactante ovación a Riquelme en el partido de leyendas del Villarreal

“Con él empezamos a soñar. Uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. El último 10″. Estas fueron las palabras que empleó la voz del estadio para presentar a Juan Román Riquelme, el último que ingresó al campo de juego del estadio de la Cerámica para la foto de bienvenida y que anticipó al partido de leyendas en el marco del festejo por el centenario de la institución. El encuentro es transmitido para Argentina por Star+.

El ex enganche es considerado el mejor futbolista de la historia del Submarino Amarillo y así lo reconocieron los fanáticos, con una ovación extraordinaria. Desde muy temprano, decenas de hinchas de Boca Juniors se hicieron presentes porque no solamente el vicepresidente del club está presente en la gala, sino también otro ídolo como Martín Palermo, que también vistió su camiseta.

La impresionante ovación a Juan Román RIquelme en Villarreal

El Villarreal, con Benito Floro como entrenador, forma con: Andrés Palop; Gonzalo Rodríguez, Joan Capdevilla, Diego Forlán, Robert Pires, Juan Román Riquelme, Javi Venta, Marcos Senna, Bruno Soriano y Unai Vergara. Los suplentes son Mariano Barbosa, Mateo Musacchio, Fabricio Coloccini, Josico, Cani, Víctor, Guayre, Juan Pablo Sorín, Héctor Font, Tasevski, Peña, Moisés y Xisco. Del otro lado, un rejunte de figuras españolas cuenta con nombres como Fernando Morientes, José Amavisca, Quique Setién, Juanfrán, Salva Ballesta e Iván Campo, entre otros. ¿Quién es el árbitro del match? El que generó polémica en los cuartos de final del Mundial entre Argentina y Países Bajos: Antonio Mateu Lahoz.

En las horas previas, Riquelme y Palermo compartieron unos mates en el vestuario. Román, que viajó a España junto a su hijo Agustín, se encargó de saludar uno por uno a los presentes. En el vestidor ya lo estaba esperando la camiseta número 8 que luce en el verde césped para brillar como lo hizo desde su llegada al club en la temporada 2003/2004.

Es cierto que durante su época como compañeros de Boca nunca tuvieron feeling e incluso lo reconocieron públicamente, pero ambos conformaron una sociedad que le dio excelentes réditos deportivos al club. Tras sus respectivos retiros, mantuvieron una relación de cordialidad y respeto, al punto tal que en los últimos mercados de pases se contactaron para resolver transferencias y préstamos de jugadores del Xeneize a Aldosivi y Platense, equipos dirigidos por Palermo.

La intimidad en el vestuario del Villarreal en el Partido de Leyendas

La última vez que Martín y Román tiraron paredes dentro de un campo de juego fue ya habiéndose retirado del fútbol profesional. No podía ser de otra forma que en la mismísima Bombonera, durante el encuentro homenaje a Sebastián Battaglia en el año 2015 (el ex mediocampista realizó polémicas declaraciones por no haber sido invitado a la fiesta). Los Groguets se darán el gusto de verlos juntos otra vez con los pantalones cortos.

“Llegué en 2003. Si uno se pone a pensar, ya pasaron 20 años. Que tengamos la suerte de poder disfrutar unos días todos juntos quiere decir que hemos hecho las cosas bien, que la gente lo ha pasado muy lindo y para nosotros eso es maravilloso”, expresó el ex enganche en diálogo con Marca. En la tarde noche argentina, Boca se enfrentará contra Olimpo de Bahía Blanca por los 32avos de final de la Copa Argentina en Chaco, por lo que Riquelme estará pendiente del resultado frente a los rumores sobre la posible salida de Hugo Ibarra del banco xeneize.

