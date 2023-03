Riquelme y Palermo vuelven a juntar juntos en el partido de leyendas del Villarreal: cuándo y dónde verlo

Riquelme Y Palermo Vuelven A Jugar Juntos En Villarreal

Juan Román Riquelme y Martín Palermo vuelven a jugar juntos al fútbol en lo que será un espectáculo inolvidable para los aficionados del Villarreal de España, que cumplió el centenario el 10 de marzo pasado y armará un partido de leyendas con figuras que vistieron sus colores a lo largo de toda su historia. Los ídolos de Boca Juniors serán dos de los de más renombre, aunque hay más argentinos y otras sorpresas en el evento que se llevará a cabo mañana (será televisado por Star+).

La cita será a las 13:10 (hora argentina) en el estadio de la Cerámica, que antes era conocido como El Madrigal cuando Román y el Loco militaron en el Submarino Amarillo. La particularidad es que ambos jugaron en distintas épocas, ya que Palermo firmó en la entidad valenciana en 2001 tras su doblete al Real Madrid por la Copa Intercontinental, mientras que Riquelme lo hizo en 2003 luego de su paso por el Barcelona.

La última vez que Martín y Román tiraron paredes dentro de un campo de juego fue ya habiéndose retirado del fútbol profesional. No podía ser de otra forma que en la mismísima Bombonera, durante el encuentro homenaje a Sebastián Battaglia en el año 2015 (el ex mediocampista realizó polémicas declaraciones por no haber sido invitado a la fiesta). A la espera de lo que será el partido despedida de Riquelme en el mismo escenario, los Groguets se darán el gusto de verlos juntos otra vez con los pantalones cortos.

Los invitados al Partido de Leyendas del Villarreal

Es cierto que durante su época como compañeros de Boca nunca tuvieron feeling e incluso lo reconocieron públicamente, pero ambos conformaron una sociedad que le dio excelentes réditos deportivos al club. Tras sus respectivos retiros, mantuvieron una relación de cordialidad y respeto, al punto tal que en los últimos mercados de pases se contactaron para resolver transferencias y préstamos de jugadores del Xeneize a Aldosivi y Platense, equipos dirigidos por Palermo.

Además de Palermo y Riquelme, otras estrellas históricas del Villarreal confirmaron su presencia. Los argentinos Gonzalo Rodríguez, Juan Pablo Sorín, Mateo Musacchio, Fabricio Coloccini y Mariano Barbosa, más Bruno Soriano, Marcos Senna, Diego Forlán, Giuseppe Rossi, Robert Pires, Rubén Gracia Cani, Andrés Palop, Moisés García, Antonio Guayre, Víctor Fernández, Igor Tasevski, Héctor Font y Xisco Nadal. El evento será televisado en Argentina por Star+.

Mientras Boca se enfrentará contra Olimpo de Bahía Blanca por los 32avos de final de la Copa Argentina mañana mismo día en Chaco, Riquelme se tomará unas horas de licencia para recibir el afecto del segundo club de su vida. Los rumores sobre la posible salida de Hugo Ibarra del banco xeneize crecen, pero Román no hizo declaraciones al respecto en la entrevista que publicó el medio español Marca.

“Llegué en 2003. Si uno se pone a pensar, ya pasaron 20 años. Que tengamos la suerte de poder disfrutar unos días todos juntos quiere decir que hemos hecho las cosas bien, que la gente lo ha pasado muy lindo y para nosotros eso es maravilloso”, expresó el ex enganche que ya tiene la número 8 que lo caracterizó en Villarreal preparada.

