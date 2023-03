Riquelme llegó a España para jugar con las leyendas del Villarreal y habló de Boca Juniors: “Estamos contentos, pero siempre vamos a intentar mejorar”

Juan Román Riquelme realizó un balance de su gestión en Boca Juniors (Prensa Boca Juniors)

Juan Román Riquelme es uno de los máximos ídolos de Boca Juniors, pero durante su carrera también dejó una importante huella en el Villarreal de España, donde brilló con la camiseta amarilla entre el 2003 y el 2007, llevando al club a una semifinal de Champions League. El ex futbolista viajó a España y mañana estará presente en el partido de leyendas con motivo del centenario del Villarreal.

Durante una entrevista con el diario Marca, el vicepresidente del club xeneize no ocultó su felicidad por formar parte de la fiesta de su ex equipo. “Es un lugar que quiero mucho y espero poder pasar un buen día. Hasta sigo teniendo mi casa en Villarreal... Cada año intento pasar a ver algún partido porque es mi casa también. He pasado momentos muy lindos, la gente siempre me ha tratado con mucho cariño. Eso para mí es lo más importante. Mañana será un día muy feliz, tanto para ellos como para mí. Esperemos disfrutar mucho”.

“Llegué en 2003. Si uno se pone a pensar, ya pasaron 20 años. Que tengamos la suerte de poder disfrutar unos días todos juntos quiere decir que hemos hecho las cosas bien, que la gente lo ha pasado muy lindo y para nosotros eso es maravilloso”, añadió.

Luego la charla giró en torno a su nuevo rol como dirigente tras colgar los botines: “Dejé el fútbol en su momento; estuve varios años en mi casa pensando, preparándome. Sabía que en algún momento iba a volver a Boca y ahora hace tres años que me toca estar en el club y la verdad es que se disfruta muchísimo”.

Al ser consultado sobre si tomó la decisión de formar fórmula junto a Jorge Ameal producto de la gran racha de títulos de River Plate, Román manifestó: “Ellos tuvieron varios años importantes, y yo amo a mi club. Extrañaba mucho a los hinchas, y por eso sentí que era el momento de participar”.

Pese a recibir algunos reveses dentro del plano internacional, Riquelme se mostró conforme con el balance de su gestión al frente del fútbol de Boca Juniors: “Hemos tenido la suerte de competir bien. A veces nos tocará ganar y otras veces no, pero estamos muy contentos de cómo están saliendo las cosas. Siempre vamos a intentar mejorar”. Como dirigente conquistó una Superliga, una Copa Diego Maradona, una Copa Argentina, una Copa de la Liga, una Liga Profesional y una Supercopa Argentina.

El gran déficit parece ser la Copa Libertadores, donde estuvo cerca de acariciar la gloria en la edición del 2020, cuando cayó en semifinales ante Santos de Brasil. En las dos siguientes participaciones el club de La Ribera cayó por penales en los octavos de final. Primero ante Atlético Mineiro y luego versus Corinthians.

El lunes será el sorteo de la fase de grupos y el ex Argentinos Juniors y Barcelona se mostró optimista: “Para mí es la Copa más linda, e intentaremos competir bien y llegar hasta el final”. Boca Juniors será uno de los cabeza de serie.

Los dirigidos por Hugo Ibarra no llegan en el mejor momento a este certamen al acumular tres encuentros sin victorias en la Liga Profesional, lo que los dejó a siete unidades del líder River Plate. Además, mañana iniciarán su camino en la Copa Argentina enfrentando a Olimpo de Bahía Blanca, club que milita en el Federal A.

