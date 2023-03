La “charla” que se debe con Riquelme, qué le diría a Ibarra y por qué no irá al festejo del Villarreal: 10 frases de Battaglia

La cosa entre Riquelme y Battaglia no terminó bien después de la salida del club del DT

Sebastián Battaglia expuso el cortocircuito que tuvo con Juan Román Riquelme en el momento en el que dejó de ser entrenador de Boca Juniors. Así lo expuso en una entrevista con el programa radial Boca de Selección, donde además reveló que no fue invitado al Partido de Leyendas del Villarreal (al que, por caso, sí irán Román y Martín Palermo) y se refirió al presente del equipo dirigido por Hugo Benjamín Ibarra, al que también le dedicó algunas palabras e hizo recomendaciones mientras tranasita su peor momento desde que asumió como DT.

LAS MEJORES FRASES DE SEBASTIÁN BATTAGLIA

Por qué no irá al Partido de Leyendas del Villarreal. “Más allá de que no puedo jugar por el tobillo, no recibí invitación del Villarreal. A mí me tocó estar un tiempo, no tanto, solo un año. Cuando el Villarreal estuvo acá para jugar un amistoso con Boca, fuimos al reconocimiento con todos los argentinos que pasaron por el club, estuvimos invitados. No tengo rencor ni mucho menos. Sí me hubiera gustado que me inviten, son lindos momentos como para compartir. No me tocó estar en demasiados equipos, solo en Boca y Villarreal”

“No hubiera tenido problemas en compartir con Riquelme, no me sentiría incómodo para nada. Desde mi lado, no. Por ahí sería bueno tener un reencuentro”

“¿Si alguien de afuera intercedió para que no vaya a la fiesta del Villarreal? No puedo hablar de suposiciones. No me toca estar en el evento, no sé si por la gente del Villarreal o gente externa. Todo bien, sin rencores ni mucho menos”

Su relación con Juan Román Riquelme. “No sé si Riquelme me va a invitar a su partido despedida. Quizás podríamos tener una charla como para aclarar algunas cuestiones que me parece que no vendría mal. Son momentos en los que hay que diferenciar y separar las cosas. El jugador lo quiere vivir, como me pasó a mí cuando él estuvo en mi partido despedida. Es cerrar una etapa como jugador. Yo pude lograr que muchos estén presentes más allá de las diferencias que tenían entre sí”

“No voy a decir qué me gustaría aclarar con Riquelme. Sí estaría bueno juntarse y charlar. Si tiene la intención de invitarme a su partido, me gustaría estar. Mi carrera ha sido parte de la suya en varias oportunidades. Pero la decisión no la tomo yo, son listas que arma cada uno cuando elige hacerlo”

Su relación con Hugo Ibarra. “Ahora no tengo relación, antes tenía la laboral. Compartía el día a día en el club como también compartí equipo”

“A Ibarra le diría que siga su intuición y pensamiento, que esté convencido de lo que hace, que lo que crea conveniente para el equipo, lo pueda hacer. Tiene que encontrar su equipo, su manera, su forma de jugar y encontrar el estilo de técnico que quiere ser”

Hugo Ibarra formó parte del cuerpo técnico de Battaglia cuando dirigió a la Reserva de Boca

“Yo no sé si está en el lugar que él quiere estar, si deseaba estar en ese lugar. Tiene que reveerlo él. En su momento no se lo veía en este lugar, pensábamos que mantenía otra función en el club donde estaba un poco más relajado. Nunca lo vi con intenciones de dirigir Primera División, quizás su pensamiento cambió”

“Todo el tiempo hay charlas con el Consejo de Fútbol. Seguramente hay cosas consensuadas y cosas que no. Después está en cada uno decidir qué es lo que piensa que es mejor para el equipo. Que uno esté convencido a la hora de hacerlo. Para eso hay una figura de entrenador, que tiene que llevar el grupo adelante. Seguramente me imagino que los que hoy están, estarán convencidos de lo que hacen”

El rendimiento de Boca Juniors. “Tiene que encontrar una regularidad de local y visitante, un funcionamiento que le permita sentirse seguro. Más allá de que ganó partidos, todavía no lo pudo lograr. Tiene camino por recorrer, esto es fútbol y de un día para otro puede cambiar y encontrar las piezas justas que tienen que estar dentro de la cancha y de ahí crecer”

“Que tiene que mejorar para ganar la Libertadores no hay duda. Sabemos lo difícil que es, pero Boca siempre es Boca en la Copa. Puede pelear la Libertadores por el solo hecho de ser Boca”

“En el torneo local tuvo inconvenientes, donde le costó encontrar el juego y el rival que tuvo enfrente. En Boca todos son técnicos, todos opinan y la figura del entrenador se hace cada vez más mirada y observada”

