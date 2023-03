Bicampeón de la Fórmula 1 señaló que Checo Pérez puede conquistar el título mundial

El legendario piloto brasileño enarboló la labor de Sergio Pérez

Tras culminar el segundo Gran Premio de la temporada 2023 de la Fórmula 1, y con Sergio “Checo” Pérez consiguiendo la victoria en el circuito de Yeda, el ex piloto y bicampeón del ‘Gran Circo, Emerson Fittipaldi, señaló que el mexicano demostró tener los elementos necesarios para pelear de buena manera por el título de este año.

Te puede interesar: Checo Pérez ganó el Gran Premio de Arabia Saudita y lideró doblete de Red Bull

Después de una buena actuación del conductor jalisciense, en donde mostró una constancia durante todo el fin de semana y conquistó la Pole Position y posteriormente ganar el GP de Arabia Saudita; la escudería de Red Bull confirmó su superioridad en relación a los otros equipos y sus monoplazas, pues consiguieron el ansiado 1-2 en ambas carreras.

A raíz de ello, una de las leyendas del deporte motor, el brasileño Emerson Fittipaldi, reconoció la clara ventaja que lleva el equipo austriaco sobre sus competidores, haciendo hincapié en que, la única persona que puede interponerse entre Max Verstappen y su tricampeonato consecutivo, es su propio coequipero, ‘Checo’ Pérez.

Fue en entrevista para Motorsport, donde el ex conductor de Lotus expresó su opinión sobre la competencia que hay actualmente en la Fórmula 1. “Checo demostró en Yeda que tiene la velocidad para ello. En un momento dado, Max intentó recortar distancias, pero no pudo hacerlo porque Checo conducía de forma agresiva. Me gusta. Es muy maduro y tiene mucha experiencia.”

Te puede interesar: Christian Horner advirtió a Checo y Verstappen que se respeten

Posteriormente, lanzó un comentario de forma indirecta para los directivos de los “Toros Rojos” y la cierta preferencia que en algunas ocasiones han tenido en favor del piloto neerlandés sobre el mexicano. “Sería fantástico para los aficionados ver a ambos luchando por el campeonato... Siempre y cuando Red Bull les permita luchar entre ellos”.

“Por el momento debe estar completamente abierto porque están casi igualados a puntos en el campeonato. Cuando un equipo de este nivel tiene dos pilotos que lo están haciendo bien, hay que dejar que se peleen. Debería ser emocionante para los aficionados”, sentenció el oriundo de São Paulo

(F1)

Dominio en Red Bull

Tocando el tema sobre el nivel mostrado por el equipo austriaco, Fittipaldi mencionó lo complicado que será para cualquier escudería el quitarles una victoria durante la temporada. “En mi opinión, [Red Bull] ha encontrado algo en el lado de la carga aerodinámica. El coche es mucho más estable y puede mantener los mismos neumáticos durante más tiempo”.

Te puede interesar: Checo Pérez consiguió la pole position en el GP de Arabia Saudita por segundo año consecutivo

“Será difícil para cualquiera desafiar realmente a Red Bull en una distancia larga. En clasificación, con neumáticos nuevos, [los otros equipos] pueden estar muy cerca de Red Bull. Pero en la larga distancia, pueden mantener sus neumáticos durante mucho más tiempo. Parece que tienen una gran ventaja”.

Max Verstappen (derecha) y Sergio Pérez, pilotos de Red Bull, llegan para participar en las pruebas de pretemporada de la Fórmula en Sakhir, Bahréin, el jueves 23 de febrero de 2023. (AP Foto/Frank Augstein)

Comportamiento de Max Verstappen

Por último, ‘Emmo’ expresó su desacuerdo con la actitud del ‘Holandés Volador’ tras haber culminado en segundo lugar en Arabia Saudita. “Creo que cada deportista después de una competición tiene una sensación. Ahora bien, si pienso en mí mismo, si estuviera en su lugar y acabara segundo después de haber salido desde el fondo de la parrilla, estaría muy contento”.

Al mismo tiempo, reconoció el desempeño que tuvo después de arrancar en el lugar 15 y terminar en la segunda plaza, solo por detrás de Checo.

Formula One F1 - Saudi Arabian Grand Prix - Jeddah Corniche Circuit, Jeddah, Saudi Arabia - March 19, 2023 Red Bull's Sergio Perez celebrates on the podium after winning the Saudi Arabian Grand Prix alongside second placed Red Bull's Max Verstappen and third placed Aston Martin's Fernando Alonso before he is handed a 10 second time penalty that drops him to fourth place in the final results REUTERS/Rula Rouhana

“En mi opinión, si yo fuera él, estaría muy contento de haber tenido una carrera sin problemas y de haber conseguido buenos puntos con el segundo puesto. Y no solo por el resultado, sino por lo dura que es esa pista. Es muy fácil tener un incidente o un accidente. Los muros están por todas partes y van a 320 o 340 km/h de velocidad máxima. ¡340 km/h en el mismo tipo de pista que Mónaco! Es una carrera dura”.