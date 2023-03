Julio Urías, la esperanza de México para hacer historia en el Clásico Mundial de Béisbol 2023

Julio Urías, México, Clásico Mundial de Béisbol 2023. Imagen: Infobae México/Jesús Avilés

Del brazo de Julio Urías, la selección de México buscará hacer historia en el Clásico Mundial de Béisbol 2023. Luego de ser confirmado como el lanzador abridor para el juego de cuartos de final, la novena mexicana saltará al diamante con la meta de vencer a Puerto Rico y acceder por primera vez en la historia a las semifinales del torneo.

Aunque el conjunto tricolor no desconoce la ronda de cuartos de final (ha llegado en dos de las últimas cuatro ediciones), éste nunca ha conseguido superar dicha fase. Por ello, con su principal figura desde el inicio, buscarán romper con la estadística. No obstante y aunque es un hecho la presencia de Urías en el montículo central, Benjamín Gil adelantó que no pitcheará todo el encuentro.

Tras la victoria ante Canadá, el mánager detalló: “Hay que aclarar un poquito con los Dodgers, pero definitivamente sí va Julio. No quiero dar información que no sea correcta, pero sí va a haber una conversación con los Dodgers nada más para aclarar y estar en sintonía de exactamente con cuántos pitcheos ellos están cómodos que él tire y nosotros nos ajustamos”.

Julio Urías, México. Foto: @MexicoBeis

“Muy contento de lo que se ha logrado hasta el momento, pero para nada satisfecho. Dimos el primer paso, pero todavía nos quedan tres pasos que dar. Estamos enfocados”.-Benjamín Gil

México obtuvo su pase a los cuartos de final luego de obtener el primer lugar del grupo C con una marca de tres victorias y una derrota. La selección supo recuperarse tras un inesperado debut en el que fue derrotada 4-5 por la novena colombiana (que finalizó último del sector), para después ligar tres triunfos ante Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá: 11-5, 2-1 y 10-3, respectivamente.

De esta forma, los aztecas se enfrentarán a Puerto Rico, que se clasificó a la etapa de eliminación final tras lograr el segundo sitio del grupo D con marca de 3 victorias y una derrota. Sólo fueron superador Venezuela en la jornada 2. El antecedente más cercano entre estas escuadras data del Clásico Mundial de 2017 en el que los caribeños se impusieron 9-4 a los norteamericanos en territorio mexicano.

Dónde y a qué hora ver el México vs Puerto Rico

¿Cuándo y a qué hora? Viernes 17 de marzo a las 17:00 horas, tiempo del centro de México.

¿En dónde? En el LoanDepot Park de Miami, en Florida, Estados Unidos.

¿Transmisión? A través de las señales de Imagen Televisión.

México en el Clásico Mundial de Béisbol 2023. Imagen: @MexicoBeis

México busca hacer historia en el Clásico Mundial con un róster que por primera vez cuenta con los argumentos reales para aspirar al título. La mejor presentación de una novena tricolor data de la edición de 2006 cuando obtuvieron el sexto puesto.

Desde entonces, el equipo ha asistido de manera consecutiva a las de 2009, 2013, 2017: en la primera logró avanzar a cuartos y terminó en octavo, mientras que en las últimas dos fue eliminado en fase de grupos.

El formato para el torneo de 2023 consta de cuatro grupos con cinco grupos cada uno. Cada novena disputará cinco partidos y las dos mejores avanzarán a la siguiente etapa, los demás quedarán eliminados. No obstante, al tercer y cuarto puesto les serán otorgados su lugar en el próximo Clásico Mundial de Béisbol a disputarse en 2026.

Algunos de los elementos destacados con los que cuenta México son Julio Urías (Dodgers de Los Ángeles), José Urquidy (Astros de Houston), Taijuan Walker (Filis de Filadelfia), Alejandro Kirk (Azulejos de Toronto), Randy Arozarena (Rays de Tampa Bay), Joey Meneses (Nacionales de Washington) y Alex Verdugo (Medias Rojas de Boston), por mencionar.