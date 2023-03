Las inéditas imágenes de la camiseta con logo de “Motomami” de Rosalía que el FC Barcelona utilizará durante el Clásico

La versión más cara se agotó rápidamente

En abril del 2022, el FC Barcelona llego a un acuerdo con Spotify con el que esperan espera recaudar cerca de un 450 millones de euros en 12 temporadas. La empresa sueca aparecerá en el frontal de las camisetas del primer equipo masculino y femenino, como también en las elásticas de entrenamiento.

Asimismo, la alianza entre la empresa de música y el cuadro de LaLiga logró un hecho inédito, pues el inmueble del cuadro culé ha sido rebautizado como Spotify Camp Nou por 12 temporadas.

Ahora, en vísperas del Clásico que paraliza al mundo entre el Barcelona y el Real Madrid el próximo 19 de marzo, el cuadro presidido por Joan Laporta, en lugar de lucir en el frontal el logo de su patrocinador principal, Spotify, llevará el emblema Motomami de la artista española más reproducida en el mundo, Rosalía.

(Cortesía spotify)

Esta acción entra dentro del acuerdo de partnership que mantiene Spotify con el cuadro catalán y ya se dio en el anterior Clásico, en el que el Barça lució un búho en honor a Drake. Cabe destacar que este también será lucida por las jugadoras del FC Barcelona Femenino el próximo sábado 25 de marzo en El Clásico de la Finetwork Liga F ante el Real Madrid.

“Una vez más, de la mano de Spotify, hemos llevado nuestra colaboración a otro nivel. Hemos conseguido sorprender a nuestros fans de todo el mundo con una acción que incorpora a una artista tan icónica como ROSALÍA a una camiseta tan querida como la del Barça”, aseguró Juli Guiu, vicepresidente del Área de Marketing del FC Barcelona.

“La música y el fútbol forman una pareja de baile con mucho recorrido por delante y estamos muy felices de hacerlo acompañados de la plataforma global de audio en streaming más popular del mundo, Spotify”, agregó.

(Cortesía spotify)

Por su parte, Marc Hazan, vicepresidente de alianzas en Spotify, apuntó que homenajear a la intérprete de éxitos como Despechá, Bizcochito o Saoko a través de un símbolo tan importante como es la camiseta del reconocido equipo de fútbol era toda una celebración.

“Es un honor ceder nuestro espacio en la camiseta del FC Barcelona para celebrar a ROSALÍA, la artista española más escuchada en Spotify durante 2022. Es una oportunidad para continuar la celebración de nuestra alianza única con el FC Barcelona y seguir uniendo los mundos del fútbol y la música”, remarcó.

(Cortesía spotify)

Además de las camisetas, se informó que los jugadores y jugadoras del FC Barcelona también realizarán listas de reproducción del Matchday del Barça. Estas contarán con canciones para motivarlos previo a los partidos y, como no podía faltar, también contarán con música de Rosalía.

Cabe señalar que la camiseta edición limitada cuenta con dos versiones disponibles para compra. En este sentido, la camiseta MOTOMAMI con calidad del Matchday y empaquetado premium inspirada en el año de fundación del FC Barcelona contó con un lote de únicamente mil 8999.

(Cortesía spotify)

Por otro lado, la edición súper limitada causó un gran revuelo en los aficionados, ya que además de contar los estándares de calidad, el logo MOTOMAMI que brilla en la oscuridad, también sería firmada por todos los jugadores que inicien los partidos de El Clásico varonil y femenil respectivamente.

No obstante, se reportó que aparentemente ya se agotaron estas últimas camisetas, de las cuáles sólo habría 11 disponibles a la venta. Pues al ingresar al sitio oficial de compra, no se permite añadir el artículo a la cesta, lo que indicaría que no hay más en existencia.

Esta edición super limitada tenía un costo de USD 2 mil 103 (39 mil pesos mexicanos) y también contaba con una caja especial.

Hasta las primeras horas del 15 de marzo, la camiseta más económica aún se encontraba disponible y costaba alrededor de USD 420 (7 mil 957 pesos mexicanos).