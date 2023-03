El informe que evaluó Italia para convocar a Mateo Retegui a su selección

Retegui es el actual goleador de la Liga Profesional con 6 tantos de un total de 29 en Tigre (@catigreoficial)

Mateo Retegui es uno de los mejores delanteros del fútbol argentino y de momento encabeza la tabla de goleadores de la Liga Profesional con seis gritos con la camiseta de Tigre. El joven, que cumplirá 24 años el 29 de abril, viene en franco ascenso y al tener también nacionalidad italiana se ganó la convocatoria de Roberto Mancini, director técnico de la Scuadra Azzurra, que buscará volver a un Mundial luego de doce años.

Te puede interesar: El técnico de Italia dio detalles sobre la inesperada convocatoria de Mateo Retegui: “Pensamos que no quería venir”

El Chapita hizo méritos para estar en el radar de la Nazionale, pero también fue clave su representante, Francesco Totti, campeón mundial con su selección en Alemania 2006 y referente histórico de la Roma. El ex volante ofensivo estuvo detrás de Retegui desde 2020 y en junio de ese año lo definió como un “delantero fuerte y devastador”. Y acercó referencias.

A esa altura Mateo ya había debutado en la Primera de Boca Juniors -actual dueño de su pase- y jugó poco más de una temporada en Estudiantes de La Plata. En 2021 emigró a Talleres de Córdoba y el año pasado se incorporó al Matador, donde mostró su mejor versión.

Te puede interesar: Sorpresa: dos figuras del fútbol argentino fueron convocadas a la selección de Italia

Sin embargo, el romper las redes con el elenco de Victoria no le reabrió las puertas en Boca Juniors, algo que no le afectó ya que en el arranque de esta temporada volvió anotar y su media docena de tantos (ninguno de penal) lo mantiene en la cima de goleadores en el torneo doméstico. En la Copa Argentina no convirtió, pero su elenco fue eliminado por Central Español.

El Chapita anotó 4 goles en su paso por Estudiantes (@fotobairesarg)

En un futbolista y más en alguien que se mueve en el área rival los números son determinantes y hay una estadística que vieron en Italia y generó asombro. Se trata de una radiografía de Retegui en torneos de Primera División y de la Conmebol, divididos en los clubes donde actuó hasta ahora. Los datos fueron provistos por Stats Perform. Las referencias son en sus tres últimos clubes, ya que en Boca Juniors jugó solo 8 minutos en la Primera (ingresó a fines de 2018 en un duelo contra Patronato en la Bombonera).

Te puede interesar: Tras ser convocado por Italia, Retegui es seguido de cerca por un gigante de la Serie A

En Tigre (desde 2022 a la fecha) tiene sus mejores cifras que fueron de la mano de la mayor cantidad de minutos de juego que tuvo. Disputó 48 partidos (3.562 minutos), marcó 29 tantos y uno cada 122,8 minutos. Suma 158 remates de los cuales 70 fueron al arco y tiene una efectividad de conversión del 18,4 %.

En otros porcentajes, hubo un 76,6 % de remates dentro del área rival (226 toques) y un 23,4 % fuera de ella. El panorama se completa con 4 asistencias y 38 pases para remates de sus compañeros.

Su campaña fue de menor a mayor y así lo reflejan la mayoría de sus datos ya que en Estudiantes (2019/2020) jugó 25 partidos (1.280 minutos) y marcó 4 goles, uno cada 320 minutos y con una efectividad de 12,5 % de sus tiros para convertir. De sus 32 remates, 17 fueron al arco. El porcentaje de intentos dentro del área fue de 65,6 % (47 toques) y afuera de 34,4 %. No tuvo asistencias, pero sí 9 pases para remates.

En 2021 Retegui jugó en Talleres de Córdoba y marcó 7 goles en 55 (Foto NA)

Mientras que en Talleres (2021) su performance arroja 55 partidos (2.416 minutos), 7 goles (1 cada 345,1 minutos) y un 9,6 % de efectividad en sus tiros para anotar. El despliegue continuó con 73 remates y 25 de ellos al arco. Del global de sus remates remates al arco, un 68,5 % fue dentro del área (98 toques) y un 31,5 % afuera. Su paso por la T se redondeó con 4 asistencias y 28 pases para remates.

Según Mancini, Retegui “tiene cualidades que lamentablemente a nosotros nos faltan. Pensamos que no quería venir”. Pero el atacante aceptó sumarse a la convocatoria y vestir la camiseta de Italia, una potencia pese a su ausencia en las últimas dos Copas del Mundo. Se trata de una selección ganadora de cuatro títulos a nivel mayores y sus próximos compromisos son sus encuentros ante Inglaterra y Malta por las Eliminatorias para la Eurocopa.

La selección italiana ya tuvo jugadores argentinos, como en su momento lo hicieron Luis Monti, Raimundo Orsi, Enrique Guaita y Atilio Demaría, campeones del mundo en 1934 y el de Mauro Camoranesi, quien levantó el trofeo en 2006 y Daniel Osvaldo. El Chapita sería otro en esa lista.

Mientras que a nivel clubes el objetivo de Totti es poder ubicarlo en algún equipo de Europa aprovechando el pasaporte comunitario de su pupilo. Ya hay un gigante del Viejo Mundo que estaría interesado. En caso de que pueda mostrarse en la selección italiana y pueda conservar su rendimiento en Tigre podría llegar una propuesta del Milan para comprar su pase; de hecho, hasta envió ojeadores a la Argentina.

Seguir leyendo: