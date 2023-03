La palabra de uno de los argentinos convocados por la selección de Italia: “Es una experiencia única para aprender mucho”

Bruno Zapelli habló de su convocatoria a la selección italiana

Bruno Zapelli, una de las figuras del fútbol argentino que se desempeña en Belgrano de Córdoba, fue convocado por la Federación Italiana de Fútbol para integrar el representativo Sub 21 para los encuentros amistosos que se desarrollarán el 24 y 27 de marzo ante Serbia y Ucrania y se incorporará al plantel europeo en los días previos a esos compromisos.

No será la primera experiencia europea para el talentoso volante, porque cuando dio sus primeros pasos dentro del fútbol en el club Atlético Carlos Paz de su ciudad natal, con apenas 11 años fue detectado por Villarreal, de España, que lo incorporó a sus categorías formativas.

Sin embargo, luego de permanecer durante dos años en la entidad ibérica debió volverse a la Argentina con 13 años por una normativa de FIFA que le impedía a esa edad seguir en la institución europea. Pero al volver al país se sometió a una prueba en Boca Juniors y fue seleccionado, aunque después no pudo quedarse en el Xeneize porque no le podían ofrecer un lugar en la pensión. Entonces regresó a Córdoba y se le abrieron dos posibilidades en los grandes de esta provincia: Talleres y Belgrano. Y el joven que ya tiene desde 2020 un total de 65 partidos en primera división con cuatro goles se terminó inclinando por el Pirata.

“No era algo que me esperaba, pero me pone muy contento. Es un gran paso. Voy a ir, a sumar experiencia, a conocer otro fútbol, otro juego, otra cultura. Esto sirve para mi futuro, para crecer, para conocer otros lugares”, comentó el jugador cordobés en diálogo con TyC Sports. Y agregó: “Fue todo muy rápido, en la familia lo hablamos estos días, fue de un momento para el otro. Me avisaron la semana pasada que podía llegar a pasar para ver el tema de los papeles y todo eso, pero un día me dijeron que ya estaba la citación, me preguntaron si yo quería ir y bueno, acá estamos”.

Zapelli, de 20 años, fue una de las figuras en la campaña que devolvió al Pirata a la Primera División y ahora se destaca por sus gambetas en espacios pequeños y su llegada al área rival. “Lo llamaron a mi viejo, hablaron con él para ver el tema de la ciudadanía. Después me lo comentaron a mí para ver qué pensaba, cómo me sentía, qué opinaba. Hablé un poco, me preguntaron si tenía ganas, y dije que sí. Es una experiencia única para aprender mucho y para crecer”, explicó.

De esta manera, el mediocampista que vistió la camiseta de Argentina en la Sub 15 y Sub 17 continuará su camino con Italia, aunque esto, por ahora, no le impedirá cambiar el rumbo si llegara un llamado de Lionel Scaloni. Es que para quedar “blindado” por la Azzurra deberá jugar al menos tres partidos en la Mayor, con la salvedad que si lo hace en tan solamente uno deberá esperar tres años para ponerse la Albiceleste.

La convocatoria del talentoso volante cordobés para la Azzurra

